Fischer prahlen gerne mit der Anzahl und der Größe ihrer erbeuteten Fische. Meist ist es Anglerlatein, aber niemand kann es ihnen nachweisen – im Fall von Ronny Wollinger aus Rosegg ist das alles anders: Er hat ganz offiziell den Titel eines Weltmeisters im Fischen erobert und ist damit aktuell der größte Hecht unter Kärntens Anglern.

Seit 74 Jahren gibt es offiziell den Angelsport in Österreich, Weltmeister wurde unsere Nation noch nie. Aber bei den Titelkämpfen im Süßwasserfischen in Szeged (Ungarn) eroberte Österreich kürzlich Gold. Neben Christian Eisner, Max Eisner, Marco Redmann, Manfred Hießmayr, Host Mengler, Thomas Hackl und Christian Holcik stand Wollinger im Team – als einziger Kärntner.

21 Nationen kämpften um den Titel. Geangelt wird in dieser Disziplin vom Ufer aus mit einer streng geheim gehaltenen Futtermischung – fünf Stunden lang. Die gefangenen Fische kommen in Setzkästen, werden gewogen und schließlich wieder freigelassen. Gefangen wurden primär Karpfen und Brachsen. Raubfische zählen nicht. Wollinger war mit seiner fast 30 Kilo schweren Beute Zweitbester seines Teams. „Die Goldmedaille ist unfassbar. Und das bei meiner ersten WM“, jubelt der 42 Jahre alte Kärntner.

Angeln mit dem Papa

Zum Angeln kam er durch seinen Vater, legte die Rute aber dann jahrelang beiseite, ehe er vor elf Jahren die Lust an diesem Hobby wiederentdeckte und schließlich überredet wurde, den Spaß auf professionellere Ebene zu heben. Im Vorjahr schaffte er dann auf Anhieb den Sprung ins rot-weiß-rote WM-Team. „So ein Titelkampf beansprucht viel Zeit, ich war neun Tage weg und bedanke mich bei meiner Familie für den Rückhalt“, so der Weltmeister. Wollinger ist verheiratet und Vater von sechs Kindern: Drei Buben und drei Mädchen.

Beschäftigt ist er als Haustechniker bei der Firma Lam Research in Villach. Der 42-Jährige ist auch bei der Feuerwehr, bei der Brauchtumsgruppe und in der zweiten Mannschaft der Rosegger Fußballer engagiert. Als größtes Hobby nennt er aber neben seiner Familie – natürlich – das Fischen.