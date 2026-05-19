Die ganze Welt ist eine Bühne, schrieb einst William Shakespeare – und im Fall von Günther Hollauf stimmt das wirklich. Zumindest fast. Zum zehnten Mal veranstaltet er das Jugendtheaterfestival in Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten, das von Mittwoch bis Freitag im Schloss Porcia in Spittal über die Bühne geht. Für Hollauf ist Theater nicht nur ein Hobby, das Festival nicht nur eine Veranstaltung, die er organisiert. Für den 64-Jährigen ist es etwas, wofür er brennt. Etwas, was ihn seit Jahrzehnten begleitet. „Die Liebe zum Theater war immer schon da“, sagt der aus Bad St. Leonhard stammende Klagenfurter.

Er bleibt nie stehen

Hollauf ist eigentlich Architekt, freischaffend seit seinem Studium in Graz. Doch stehen zu bleiben war nie eine Option für ihn. Gemeinsam mit seiner Frau – sie ist Schauspielerin und Volksschullehrerin in der Körnerschule in Klagenfurt – studierte er zusammen Theaterpädagogik in Linz. Aktuell beschäftigt er sich an der Universität Klagenfurt zusätzlich mit Visueller Kultur, zudem macht er eine Fotografieausbildung.

„Kein Boulevardtheater“

Begonnen hat alles vergleichsweise klein: vier Gruppen im Stadttheater Klagenfurt. Nach Reibungen am damaligen Veranstaltungsort folgte der Wechsel nach Spittal. „Inzwischen ist es national angesehen. Die Gruppen bemühen sich darum, spielen zu dürfen“, sagt Hollauf. Zehn Gruppen aus Österreich stehen heuer auf dem Programm. Dabei ist es ihm wichtig, dass es „qualitativ hochwertige Produktionen sind, kein seichtes Boulevardtheater“. Zu sehen sein werden adaptierte Werke von Berthold Brecht oder Friedrich Dürrenmatt, aber auch Eigenproduktionen.

„Da lernt man fürs Leben“

Hollauf, selbst dreifacher Vater und Opa zweier Enkel, arbeitet seit Jahren mit Jugendlichen, gründete Theatergruppen am BORG Althofen und an der HTL Villach, unterrichtet Theater und Bühnenbild. Auch seine eigenen Produktionen greifen gesellschaftliche Fragen auf. Für den passionierten Golfer und Mountainbiker ist Theater mehr als Kulturarbeit: „Es bietet einen unglaublichen Mehrwert, schafft Selbstbewusstsein, verbessert das Auftreten. Da lernt man fürs Leben.“