Die Autorin Regina Schaunig widmet sich in ihrem neuesten historischen Roman dem Kunstmaler Thomas Artula, heute besser bekannt als Thomas von Villach. Auf 192 Seiten folgt sie seinen Spuren und jenen des damals in Villach lebenden Paracelsus. Zugleich öffnet sie ein Fenster in das Leben und Wirken der Menschen um 1503. Das Buch erscheint im Hermagoras Verlag.

Paracelsus trifft auf Thomas

Villach ist zu dieser Zeit ein Handelsstädtchen im Umbruch. Die Reformation wirft ihre Schatten voraus, Antisemitismus prägt den Alltag, und die Renaissance beginnt aufzublühen. In dieser Welt kreuzen sich die Wege des Universalgelehrten Theophrastus Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus, und des Malers Thomas Artula, des Meisters von Villach.

Während Paracelsus neue Wege in der Medizin sucht, behauptet sich Meister Thomas mit seiner Werkstatt im Alpenraum. Er schafft Fresken, Glasfenster, Schnitzfiguren und Altarbilder, hält aber an gotischen Formen und seinem weichen Stil fest. Um ihn herum steht eine raue Welt aus Adel, bedrängten Bauern, Türkeneinfällen, verfallenden Klöstern und groben Sitten. Seine pfiffige Ziehtochter Minna bringt zusätzliche Unruhe in diese brüchige Ordnung. Die Autorin nimmt die Leserinnen und Leser mit in eine vergangene Welt, deren Figuren bis ins jetzt wirken.

Präsentiert wird das Buch am kommenden Freitag, 29. Mai, um 18 Uhr im Greissler-Museum in Thörl Maglern.

Regina Schaunig beschäftigt sich in ihren Romanen mit historischen Figuren und starken Frauen © KK/Privat

Die 1956 in Ruden geborene Autorin lebt in Völkermarkt/Velikovec und studierte Germanistik, Sprachwissenschaft, Philosophie und Kulturwissenschaft in Graz und Klagenfurt. Nach Jahren in Forschung, Archivarbeit und Medien wandte sie sich ab 2019 verstärkt der Literatur zu. 2022 veröffentlichte sie die historische Romanbiografie „Hildegard von Stein – Gräfin der Armen“, die 2025 auch auf Slowenisch erschienen ist. Sie ist Mutter von vier Kindern.