Schockierender Fund gleich hinter der Kärntner Grenze: Die Carabinieri der Station Tarvisio entdeckten gemeinsam mit Beamten der Einsatzeinheit der örtlichen Kompanie in einem Waldstück des Tarviser Stadtteils Fusine drei Sturmgewehre.

Zwei Waffen im Koffer

Im Unterholz nahe der Bundesstraße 54 wurden drei militärische Waffen gefunden: In einem Koffer befand sich ein halbautomatisches Gewehr vom Typ „Steyr AUG A3 Kommando“, das mit einem Magazin ohne Munition ausgestattet war. Ebenfalls mit einem leeren Magazin lag daneben ein halbautomatisches Gewehr der Marke „WBP“ sowie ein halbautomatisches Gewehr der Marke „Daniel Defense“, ebenfalls in einem Koffer aufbewahrt und mit leerem Magazin versehen.

Sprengstoffexperten des Provinzkommandos Udine stellten die Waffen sicher und nahmen Fingerabdruckanalysen vor. Die Waffen wurden beschlagnahmt und bleiben bis auf Weiteres unter gerichtlicher Verwahrung.

In Kärnten aus Transporter gestohlen?

Nach ersten Ermittlungen stehen die Gewehre im Zusammenhang mit Straftaten, die in Österreich begangen wurden, heißt es aus Italien. Was das heißt? „Das wird gerade in Kooperation unseres Landeskriminalamts mit den italienischen Kollegen abgeklärt“, erklärt Kärntens Polizeisprecher Matthias Kogelnik. Die Waffen dürften in Kärnten aus einem Transporter gestohlen worden sein – möglicherweise aber nicht alle drei. Kogelnik: „Die Ermittlungen stehen aber noch ganz am Anfang.“

Wer die Waffen dorthin gebracht hat und besonders, was die Person damit vorhatte, ist aktuell Gegenstand von Ermittlungen. Klar ist aber, dass die Art der Waffen eine Verortung im Bereich der Jagd höchstwahrscheinlich ausschließen lässt. Alle drei Waffen haben ihren Ursprung im Militärischen oder Polizeilichen, insbesondere die „Steyr AUG A3 Kommando“ – sie ist in dieser Ausführung eigentlich nie im zivilen Bereich zu verorten, sondern das Standardgewehr des Bundesheeres.

Vor zwei Jahren gestohlen?

Vor knapp zwei Jahren wurden militärische Gegenstände - darunter auch zwei Gewehre - bei einer Bundesheer-Übung in Kärnten gestohlen, eines der Gewehre konnte nicht wiedergefunden werden. Ob ein Zusammenhang zum aktuellen Waffenfund in Tarvis besteht, ist nicht bekannt. Bei dem von damals noch abhandenen Sturmgewehr 77 handelt es sich um ein altes Vorgängermodellder nun gefundenen Standardwaffe des Bundesheers.