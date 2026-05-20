Zur Neueröffnung des „Denkmals der Namen“ in der Widmanngasse kamen am vergangenen Dienstag rund 130 Gäste, darunter zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Vereins „Erinnern Villach“ wurde das Denkmal unter Obfrau Alexandra Schmidt um 56 weitere Namen von NS-Opfern erweitert und umfasst nun insgesamt 392 Namen. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) betonte in seiner Rede die Bedeutung eines „Villacher Weges des Erinnerns“. Die Veranstaltung wurde von Beiträgen zur Geschichte des Denkmals, einer Kranzniederlegung sowie musikalisch vom Terzett „Praprotnice“ begleitet.

Unter den Gästen waren unter anderem Villachs Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, die Stadträte Christian Pober (ÖVP) und Erwin Baumann (FPÖ), die Gemeinderätinnen Karin Herkner (Grüne) und Gaby Krasemann (Erde), Wernbergs Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ), Stadtmuseum Direktor Andreas Kuchler und der Vorsitzende des Mauthausenkomitees in Kärnten Manfred Morokutti.

Regionale Erinnerungskultur seit 30 Jahren

Der Verein Erinnern Villach setzt sich seit seiner Gründung für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in der Region ein. Im Mittelpunkt steht das Ziel, die Schicksale der Opfer sichtbar zu machen und das Bewusstsein für demokratische Verantwortung zu stärken. Zu den zentralen Leistungen zählt die Errichtung und Pflege des nun erweiterten „Denkmals der Namen“ in der Widmanngasse.

Darüber hinaus organisiert der Verein Stadtrundgänge, Vorträge, Publikationen und jährliche Gedenkveranstaltungen für alle Opfergruppen des Nationalsozialismus. Mit intensiver Archivarbeit und Forschungsprojekten leistet er bis heute wichtige Pionierarbeit in der regionalen Erinnerungskultur. Ein bedeutendes Beispiel dafür ist das Buch „Im besten Einvernehmen“, das die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Villach dokumentiert.