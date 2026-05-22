Der Bruno-Gironcoli-Preis, längst ein fixer Bestandteil des Villacher Kulturlebens, wurde heuer zum zehnten Mal vergeben. Ausgezeichnet wurde dieses Jahr der Künstler Raul Lile. Der gebürtige Villacher mit rumänischen Wurzeln beeindruckte die Fachjury bei der feierlichen Verleihung mit seiner Kunst, die sich zwischen Malerei und Videos, Lithografie und Zeichnungen bewegt. Neben dem Preisträger wurden auch vier weitere Kunstschaffende ausgezeichnet und mit Förderpreisen bedacht.

„Für junge Menschen eine Bühne zu schaffen, diese großartigen jungen Kunsttalente vor den Vorhang zu holen und zu würdigen, ist Teil unserer Kulturarbeit“, betonte Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Fünf Talente waren im Vorfeld von einer Fachjury ausgewählt worden, neben dem Preisträger wurden auch Valentina Santner (Installationen, Sprachkunst), Leon Bernhofer (Fotografie, multisektionelle Kunst), Maximilian Kolloros (Musik, Cello) und Nino Weld (Graffiti, Street-Art) mit Förderpreisen ausgezeichnet.

Der Preisträger und die Ausgezeichneten © KK/Stadt Villach, Karin Wernig

Dank galt an diesem Abend auch dem Initiator und Mäzen des Bruno-Gironcoli-Preises, Wolfgang Gabriel. „Er schuf gemeinsam mit uns als Stadt Villach diese großartige Anerkennung und damit ein nachhaltiges und eindrucksvolles Statement für junge Künstlerinnen und Künstler“, betonte Sandriesser. Auch Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) war beeindruckt ob des starken Zeichens an Kreativität und Vielfalt: „Junge Talente zu fördern heißt, Zukunft zu gestalten – und ich bin stolz darauf, wie viel künstlerisches Potenzial hier in Villach wächst.“

Das Turbo-Theater und eine Band der Musikschule Villach begleiteten die feierliche Preisverleihung.