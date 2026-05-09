Villach ist derzeit Station für einen Zirkus, wie man ihn heute nur noch selten findet. Der Circus Dimitri, der sich selbst als kleinsten Zirkus der Welt bezeichnet, gastiert noch bis 25. Mai in der Draustadt. Hinter dem kleinen Zelt stehen Dimitri (38) und Leon Würschl (24), die sich ihren Traum vom eigenen Wanderzirkus Schritt für Schritt selbst aufgebaut haben. Denn Dimitri und Leon Würschl entstammen nicht aus einer traditionsreichen Zirkusdynastie, sie gründeten ihren Zirkus selbst.

Ein Kindheitstraum wurde wahr

Die Begeisterung für die Manege begann für Dimitri Würschl bereits im Kindesalter. Mit sechs Jahren besuchte er erstmals einen Zirkus, ein Erlebnis, das ihn bis heute prägt. „Die Menschen, der Geruch, die Atmosphäre – das hat mich nie wieder losgelassen“, erzählt er.

Schon als Kind veranstaltete er im Garten seines Elternhauses in Maria Saal kleine Vorstellungen für Nachbarskinder. Aus improvisierten Auftritten wurden später erste Programme in Stadt- und Kultursälen. „Mit einem kleinen Koffer und ein bisschen Equipment“, erinnert er sich. Seinen Eltern zuliebe absolvierte er zunächst dennoch eine „richtige Ausbildung“ und studierte Philosophie – der Traum vom eigenen Zirkus blieb jedoch bestehen.

Als sein Bruder Leon geboren wurde, war auch dieser von Anfang an Teil der kleinen Vorstellungen. „Mir wurde schon als Baby die rote Clownsnase aufgesetzt“, erzählt der heute 24-Jährige lachend. Mittlerweile steht er selbst als Clown in der Manege. Unterstützt werden die Brüder von Leons Partnerin Tessa Zavatta. Die 23-jährige Artistin stammt aus einer französischen Zirkusfamilie, wurde in einem Wohnwagen geboren und sagt: „Ich kann mir kein anderes Leben vorstellen.“

Platz für 200 Besucherinnen und Besucher

Mit den Jahren wuchs auch der Zirkus selbst. Irgendwann reichten die kleinen Säle nicht mehr aus – ein eigenes Zelt musste her. Zwei Jahre dauerte es von der ersten Skizze bis zur Fertigstellung. Produziert wurde das Zelt schließlich in einer spezialisierten Manufaktur in Polen. Rund 40.000 Euro investierten die Brüder in ihr Herzensprojekt.

Auch die übrige Ausstattung stammt aus ganz Europa: Logen und Manege wurden von einem aufgelassenen Wanderzirkus übernommen, der Teppich kommt aus einer deutschen Zirkusteppich-Manufaktur, die Tribüne aus Italien. „So eine kleine Tribüne haben die noch nie gebaut“, erzählt Dimitri Würschl schmunzelnd. Die Vorhänge wiederum stammen aus einer Theaterwerkstatt.

Rund 200 Besucherinnen und Besucher finden im Zelt Platz. Gerade diese Nähe zum Publikum sei Teil des Konzepts. „Zirkus ist nicht nur für Kinder“, betont Leon Würschl. In Ländern wie Frankreich oder Deutschland werde ein Zirkusbesuch oft ähnlich wahrgenommen wie ein Theaterabend. „In Österreich ist das leider noch nicht ganz so.“

Zirkus tourt durch ganz Österreich

Von Februar bis November tourt der Circus Dimitri quer durch Österreich, das Programm ändert sich jedes Jahr. Heuer gehören Artistinnen und Artisten aus Frankreich, Ungarn und Österreich zum Ensemble. Tiere gibt es mittlerweile keine mehr. Seit der Pensionierung der Zirkusmaus „Augustine Mausini“ setzt der Circus Dimitri ausschließlich auf menschliche Artistik.

„Früher hat man damit geworben, dass es viele Tiere im Zirkus gibt, heute ist es umgekehrt“, sagt Würschl. „Die Leute schätzen es mehr, wenn keine Tiere auftreten.“

Leicht sei das Wanderleben dennoch nicht. „Es ist eine große Kunst, das Zelt zu füllen“, sagt der Zirkusdirektor. Zwar sehnten sich viele Menschen nach Nostalgie und Romantik, wirtschaftlich bleibe das Geschäft aber schwierig. „Man muss diesen Beruf wirklich sehr lieben.“

Ältester Artist ist 76 Jahre alt

Das bestätigt auch der ungarische Artist Lui Nereus. Mit 76 Jahren ist er das älteste Mitglied des Ensembles und präsentiert auf einer selbstgebauten, frei schwingenden Laterne eine Nummer, die heute europaweit kaum noch zu sehen ist.

Bereits 1964 legte Nereus seine Artistenprüfung ab. Danach führte ihn seine Karriere unter anderem nach Japan, Korea, Russland, Nordafrika und sogar nach Grönland. „Der Beruf des Artisten ist der schönste, den es gibt“, sagt er. Gemeinsam mit seiner Frau Evi, die ebenfalls Artistin ist, und der 14-jährigen Tochter reist auch er nun mit dem Circus Dimitri durchs Land.

Zum Ensemble gehört außerdem der Franzose Manou Griveau aus Paris. Er begann seine Karriere ursprünglich als Trapezkünstler. Nach einem Unfall kehrte er Anfang der 1990er-Jahre nach Paris zurück. Dort sprang er zunächst nur kurzfristig als Clown ein – geblieben ist er bis heute. Im Circus Dimitri sorgt er nun als chaotischer Oberrequisiteur für humorvolle Momente in der Manege.

Manou Griveau gehört seit drei Jahren fix zum Ensemble © Yvonne-Christin Rapp

Überhaupt lebt der Circus Dimitri von Menschen, die ihr Leben ganz bewusst dieser besonderen Kunstform widmen. Viele der Künstlerinnen und Künstler sind seit Jahrzehnten unterwegs, reisen von Ort zu Ort und stehen Abend für Abend in der Manege. Große Effekte oder spektakuläre Inszenierungen sucht man hier vergeblich, stattdessen setzt der kleine Wanderzirkus auf klassische Artistik, Humor und die unmittelbare Nähe zum Publikum und gerade diese persönliche Atmosphäre macht den Circus Dimitri für viele Besucherinnen und Besucher zu einem Erlebnis, das heute selten geworden ist.