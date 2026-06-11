„Jö schau, ein Rehlein!“ Der Regenbogen leuchtet in allen Farben, die Schmetterlinge flattern und Bambi mit seinen Kulleraugen begrüßt die Besucherin der Klagenfurter Stadtgalerie beim Rundgang durch die Ausstellung „All about nature“. Eine ganze Wand füllt die von der Klagenfurter Karikaturistin und Comic-Künstlerin Astrid Langer gestaltete Zeichnung, die den Übergang von der „Idylle“ im ersten Ausstellungsraum zur „Krise“ im zweiten markiert. Doch sieht man ums Eck, wird man mit einem traurigen Rehlein in einer zerstörten, schwarz-weißen Landschaft konfrontiert.

Das Verhältnis zur Natur

Der Mensch und sein Verhältnis zur Natur, Klimawandel und Umweltkrisen sind das Thema der von Ulli Sturm kuratierten Schau mit Werken von 35 Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie und Objektkunst. Schritt für Schritt geht´s zu Beginn mit großformatigen, farbstarken Gemälden durch die „Idylle“. Es sind Motive, die quer durch die Generationen begeistern: Neben Herbert Boeckls Ulrichsberg thront da Richard Klammers Schneeberg, Anton Mahringer und Karl Bauer sind ebenso präsent wie Elisabeth Wedenig und Markus Orsini-Rosenberg.

Nach dem Bambi-Schock warten im zweiten Ausstellungsraum unter dem Motto „Krise“ mahnende Motive, teils in Form von Fotos (Marko Lipuš, Arnold Pöschl, Johannes Puch), teils mit Installationen, etwa von der Villacherin Gudrun Lenk-Wane, die Objektkunst aus Plastikmüll und anderem Abfall schafft, oder von der Multi-Media-Künstlerin Melitta Moschik, die mit einer Arbeit zum Thema Seltene Erden zum Nachdenken anregen will.

Kraft der Veränderung

Mit der „Hoffnung“ auf die Kraft der Veränderung entlässt die Stadtgalerie schließlich ihr Publikum wieder in die Welt: Blau wie der Himmel und das Meer sind die Bilder von Daniel Hosenberg und Gernot Fischer-Kondratovitch. Und Jochen Traar formuliert einen kleinen, feinen Aufruf zu Resilienz, den man sogar als Brosche mit heim nehmen kann – erhältlich um 40 Euro an der Kassa.