Sie blicken seit Jahrhunderten vom Millstätter Wappen herab: Ziege, Löwe und Esel. Heuer rücken sie ins Rampenlicht: Unter dem Motto „das Tier. und wir“ widmet sich das Stift Millstatt dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Für den neuen, auf drei Jahre angelegten Programmzyklus der „millstArt“ wurde der Kärntner Künstler Michael Kos als Kurator gewonnen, der beim Soft-Opening feststellte: „Die Millstätter entdecken ihre Wappentiere neu.“ In einer zeitgemäßen, grafischen Umsetzung zieren sie nicht nur die Drucksorten, sondern auch die Fassade des Stifts. Auch in augenzwinkernder Interpretation kann man ihnen begegnen, etwa im Kreuzgang mit Uta Heineckes großformatigem Bild von drei Ziegen, die ein bisschen zu tief ins Glas geschaut haben.

Mehr als 25 Kunstschaffende

Quer durch das Stift kreucht und fleucht es aber in vielerlei Gestalt, haben doch mehr als 25 Künstlerinnen und Künstler Bilder, Skulpturen, Videos und Installationen zu der originellen Schau beigesteuert. Bereits am Ortseingang wird man von Joachim Röderers auf dem See schwimmenden „Trojanischen Fisch“ aus Corten-Blech begrüßt: „Wehe, die Stadt holt ihn hinein!“, warnte der Künstler lächelnd bei der Präsentation. Auf dem Weg ins Stift begegnet man auch Silhouetten seiner „Piranhas“ sowie einer Steinskulptur von Attila Rath Geber, die an das Hinterteil eines Wals erinnert. Wer in den Gewölbekeller abtaucht, trifft dort unter anderem auf Deborah Sengls Skulptur „All You Can Lose“, einen Schweinemenschen auf dem Hometrainer – unwillkürlich muss man an den „inneren Schweinehund“ denken, den es regelmäßig zu überwinden gilt.

Als subtile Kritik am Insektensterben könnte man heute die bereits 2001 entstandene Arbeit „GT Granturismo“ von Günther und Loredana Selichar lesen: Das Video zeigt, wie immer mehr Insekten auf einer Windschutzscheibe aufprallen. Mit dem Thema beschäftigt sich auch das „Perikularium“ von Alexandra Kontriner, das in einem der „Mottozimmer“ zu sehen ist: Sie hat 29 Insekten, die in Tirol als ausgestorben oder gefährdet gelten, mit großer Detailgenauigkeit porträtiert. Gudrun Kampl wiederum bezieht sich unter anderem in Bitumen-Zeichnungen auf den französischen Illustrator Grandville und dessen Karikaturen mit Insekten. Einem weiteren Insekt begegnet man, wenn man im Innenhof des Kreuzgangs einen QR-Code einscannt: Mithilfe von KI „zaubert“ Medienkünstler Peter Kogler eine riesige Ameise auf die Wiese im Innenhof.

© Eva Kelety

Er möchte mit „Kunst Geschichten erzählen, die komplex, aber verständlich sind“, schreibt Kurator Michael Kos im Vorwort zum begleitenden Booklet. Von Guido Katols farbkräftiger „Leda mit Schwan“ über Roland Maurmairs interaktive Skulptur „ChamäleOn“ bis zu Ingrid Kowatschitschs fabelhaften Farbwesen: Die zahlreichen subtilen, bildgewaltigen, ironischen, kritischen und verspielten Werke machen Lust aufs Entdecken, Weiterdenken und Wiederkommen.

Künstlerinnen und Künstler der MillstART mit Michael Kos (ganz links) und Anette Lang (2. v. r.) © Willi Pleschberger

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder gerne nach Schulführungen mit den Eltern noch einmal in die Ausstellung kommen wollen“, erzählt Anette Lang vom gemeinnützigen Kunstverein millstArt. Das dürfte auch daran liegen, dass man sich intensiv der Kunstvermittlung – unter anderem durch ein „offenes Atelier“ für Groß und Klein – widmet. Außerdem ist der Eintritt in die Ausstellung frei, ist es doch das große Anliegen des Vereins millstART, zeitgenössische Kunst in historischen Räumlichkeiten mit niederschwelligem Zugang zu ermöglichen.

Erleuchtete Stiftsfassade

Und um das auch weithin sichtbar zu machen, wird die Stiftsfassade wieder mit einer Lichtinstallation erleuchtet: Mit Einbruch der Dunkelheit taucht das Grazer Künstlerkollektiv OchoReSotto das altehrwürdige Gemäuer in reduzierte Bildstrukturen. Wer genau hinschaut, kann Finger-, Fuß-, Krallen- oder Zahnabdrücke entdecken.