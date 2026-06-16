Was ist der Wörthersee? „Intakte Natur“, wie der Präsident des Umweltdachverbands glaubt, oder „Touristenattraktion“, die bewirtschaftet werden muss, wie viele Hoteliers und Wirte meinen? Der versuchte Spagat des Sowohl-als-auch ist eine Illusion. Die sich verschärfenden Nutzungskonflikte müssen nicht überdeckt, sondern gelöst werden. Panik ist ein schlechter Ratgeber: Zartbesaitete Touristiker reagieren auf den Befund „mäßiger ökologischer Gesamtzustand“ schon sensibler als das Ökosystem selbst.

Die von der Wirtschaftskammer angestoßene Diskussion zwingt dazu, Stellung zu beziehen und Leitplanken einzuziehen. Es braucht eine Grundsatzentscheidung. Nicht darüber, was der Wörthersee heute ist, sondern wie ihn künftige Generationen vorfinden sollen – die Erben der Tourismusbetriebe, deren Mitarbeiter, vor allem aber die Kärntner Bevölkerung.

Was die ökonomische Basis sichert

Wer weiterdenkt, entwirrt den Knoten aus Ökologie und Ökonomie und erkennt, dass erst die Rückbesinnung auf harte ökologische Kriterien samt Rückbau unverträglicher Einbauten und strengen Regeln für Motorboote die wirtschaftliche Basis der Zukunft schafft. Wer Kapital aus Eingriffen in die Natur schlägt, tut dies auf Kosten der nächsten Generation.