Die SPÖ Bezirksorganisation Deutschlandsberg stellte sich neu auf. Mit 98,41 Prozent wurde bei der Bezirkskonferenz Andreas Thürschweller zum Parteivorsitzenden gewählt. Der Landtagsabgeordnete und Bürgermeister von Eibiswald betonte in den nächsten Jahren gemeinsam mit dem Vorstand Politik machen zu wollen, die sich an den Lebensrealitäten der Steirer orientiere und mit der man wieder Wahlen gewinnen könne.

Das Amt der Bezirksfrauenvorsitzenden bekleidet Sabrina Zmugg aus Frauental an der Laßnitz. Sie wolle mit dem Frauenvorstand künftig im Bezirk zahlreiche Akzente in der Frauenpolitik setzen.

Unter den Teilnehmern der Bezirkskonferenz war auch der Landesparteivorsitzende Max Lercher. Durch die Neuaufstellung in allen steirischen Bezirken rückt die SPÖ laut ihm noch näher an die Lebensrealitäten der Steirer heran. „Es ist unser Anspruch, ihre Sorgen und Nöte zu unserem politischen Programm zu machen. Wir bringen die Themen in den Landtag ein, die sie beschäftigen und verlangen von der Landesregierung Antworten“, sagte er.