Nicht immer muss man über den Umgang mit Künstlicher Intelligenz schimpfen. Das beweist ein Social-Media-Video, das gerade viral geht. Die Seite „Sequence Five“ hat ein KI-Video erstellt, das etwa David Alaba und Marko Arnautovic in 30 Jahren zeigt. Beide reden über den WM-Titel, den Österreich 2026 gewonnen hat. Aber sehen Sie selbst: