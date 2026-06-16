In der unmittelbaren Nachbarschaft des San Francisco Bay Area Stadions, wie die Arena in Santa Clara im Laufe der WM offiziell heißt, befindet sich ein Vergnügungspark inklusive einer Achterbahn. Wenn man das Geschrei der Gäste als Bemessungsgrundlage hernimmt, ist die Fahrt turbulent und aufregend. Nebenan auf dem grünen Rasen von Santa Clara ist am Dienstag ab 21 Uhr Ortszeit Nervenkitzel garantiert, wenn Österreich gegen Jordanien (6 Uhr ORF1 live) ins Turnier einsteigt und somit erstmals seit 28 Jahren ein Weltmeisterschafts-Match bestreitet.

„Es ist etwas Einzigartiges, dass wir dabei sind“, ordnet Ralf Rangnick diese Gelegenheit für die Spieler und sich selbst als das ein, was es auch ist: ein absolutes Highlight. „Für mich war es die erste Chance überhaupt, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein – vielleicht auch die letzte, man weiß es nicht“, so der 67-Jährige.

Dabei zu sein ist bei Weltmeisterschaften natürlich nicht alles. Die letzten Besuche bei Endrunden sind für das Nationalteam schon eine Zeit lang her, aber dass sie sowohl 1990 als auch 1998 mit einem ernüchternden Vorrunden-Aus endeten, ist historisch bestens dokumentiert. Die aktuelle Generation hat höhere Ziele, entsprechend wichtig ist bereits das Jordanien-Match. Das Vorhaben gegen den am Papier schwächsten Gruppengegner ist naturgemäß ein Start mit drei Punkten.

Österreichs Spieler machten sich mit den Bedingungen vertraut © AP

Der bisherige Turnierverlauf deutet an, dass dies erstens kein Selbstläufer ist und zweitens Rangnick möglicherweise nicht umsonst eingehend vor den Fähigkeiten Jordaniens warnt. Zusätzlich in die Karten gespielt hätten ihm die bislang teils überraschenden Ergebnisse jedoch nicht: „Meine Jungs brauchen keinen Warnschuss. Sie wissen, auch durch das, was wir ihnen in den letzten zweieinhalb Wochen erzählt haben, was für ein Gegner auf uns zukommt.“

Aber natürlich hat auch Rangnick registriert, dass sich Vertreter aus Asien bislang recht gut geschlagen haben. Europäische Teams taten sich mitunter schwer. Am ehesten zeige das, was man von vermeintlichen Favoritenrollen oder Platzierungen in der Weltrangliste halten dürfe. „Ich weiß nicht, ob es viele Teilnehmer gibt, die hinter dem Gegner von Spanien stehen“, streicht Rangnick die Sensation durch Kap Verde hervor. Der Vertreter aus Afrika rangiert als 64. des FIFA-Rankings übrigens genau einen Platz vor Jordanien. Österreich liegt auf Rang 24.

David Alaba empfindet den Rasen als ein wenig „hart“ © APA

„Auch den Sieg von Australien gegen die Türkei hat so wahrscheinlich kaum jemand vorhergesagt“, glaubt der Teamchef. „Das zeigt, dass man von Anfang an auf der Hut sein muss. Wir müssen das Spiel von Anfang an so bestreiten, als wäre es ein absolutes Endspiel.“

Nach der Ankunft in den USA wurde fieberhaft daran gearbeitet, in Umschaltmomenten nicht so anfällig zu sein wie im Test gegen Tunesien. Eine der Stärken Jordaniens liegt genau darin begründet. „Sie versuchen gerne den Gegner anzulocken, um dann relativ schnell mit langen Bällen umzuschalten. Ich gehe davon aus, dass wir mehr Ballbesitz haben werden als der Gegner. Nicht weil wir das wollen, sondern weil es sich aufgrund der Spielanlage der beiden Mannschaften wahrscheinlich so ergeben wird.“

Einige ÖFB-Akteure machten es sich auf der Ersatzbank gemütlich © GEPA

Die ÖFB-Kicker machten sich am Montag um 16:30 Ortszeit bei einer Platzbegehung mit den Begebenheiten in Santa Clara vertraut. „Jedes Green auf dem Golfplatz ist weniger eben als der Platz hier“, zeigt sich der Teamchef beeindruckt. David Alaba bezeichnete den Untergrund als ein wenig hart, geht aber davon aus, dass dies zur Spielzeit am Abend angesichts der dann kühleren Temperaturen kein Problem darstellt.

Alle rot-weiß-roten Kadermitglieder sind jedenfalls einsatzfähig und voller Vorfreude, dass es endlich losgeht. Jordaniens Teamchef Jamal Sellami schmiert dem ÖFB-Team Honig ums Maul: „Österreich hat eines der stärksten Teams bei dieser WM. Natürlich haben andere große Stars, aber bei ihnen ist die Mannschaft und auch der Trainer der Star.“ Marcel Sabitzer bezeichnete er als „Dynamo“ des Nationalteams. Tritt Österreich den Beweis an, dass diese Einschätzung stimmt, spricht viel für den erhofften Traumstart.