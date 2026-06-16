Semesterende! Während der vergangenen Tage fanden an der University of California Santa Barbara, auf deren Campus das Nationalteam trainiert, die Abschluss-Feierlichkeiten für die Studierenden statt. Dementsprechend herrschte am Gelände Hochbetrieb. Wenn man so will, starten die Prüfungen für das ÖFB-Team gegen Jordanien. Zumindest deren drei stehen bei dieser Weltmeisterschaft auf dem Programm. Dabei wird sich weisen, wie brav jeder rot-weiß-rote WM-Teilnehmer im Hinblick auf die WM „gelernt“ hat. Das ist die jeweilige Erwartungshaltung an die 26 Kadermitglieder.

Alexander Schlager wird das ÖFB-Tor hüten © GEPA

TOR:

Alexander Schlager (1): Nach dem verletzungsbedingten EM-Aus feiert der Salzburger endlich sein Turnier-Debüt. Im Idealfall ist er jener verlässliche Rückhalt, der er im Nationalteam in den meisten Fällen ist, womit er sich das Vertrauen von Teamchef Ralf Rangnick gesichert hat.

Florian Wiegele (12): Der Grazer hat im Training die Chance zu beweisen, dass Rangnick ihn zurecht in den höchsten Tönen gelobt hat und sich so für die Goalie-Hackordnung der Zukunft in eine bessere Position zu bringen. Wie für jeden Ersatzkeeper gilt: Da sein, wenn er gebraucht wird.

Patrick Pentz (13): Das muss auch für Pentz die Devise sein, der bei der EM 2024 schon gezeigt hat, dass er auf diesem Niveau bestehen kann. Dem ausgesprochenen Teamplayer kommt auch eine wichtige Rolle fürs interne Klima zu.

David Alaba ist Österreichs Kapitän © GEPA

ABWEHR:

David Affengruber (2): Dem Spanien-Legionär ist bewusst, dass er angesichts von zehn Minuten Länderspiel-Erfahrung keine Ansprüche stellen kann. Kommt er zum Einsatz, gilt es zu beweisen, wie er sich in La Liga weiterentwickelt hat.

Kevin Danso (3): In der WM-Quali war er Innenverteidiger Nummer drei hinter Philipp Lienhart und David Alaba. Sein Ziel kann es ruhig sein, nicht nur der erste Herausforderer zu sein. Das erste Tor im Nationalteam wäre ein Goodie.

Stefan Posch (5): In der Rechtsverteidiger-Rolle sollte er defensiv ohnehin eine Bank sein, aber auch offensiv blühte er zuletzt immer mehr auf. Bestätigt er diesen Eindruck, ist schon viel gewonnen. Gut ist zudem, dass er eine weitere Alternative im Abwehrzentrum darstellt.

David Alaba (8): Davon ausgehend, dass ihm die Fitness keinen Streich spielt, ist der Auftrag an den Kapitän natürlich zu zeigen, warum er Österreichs erfolgreichster Fußballer der Geschichte ist, mit all seiner Routine voranzugehen und die Kollegenschaft so mitzureißen.

Philipp Lienhart (15): Avancierte unter Rangnick nicht grundlos zum absoluten Stammspieler. Diesen Status gilt es erst zu verteidigen und dann wie meistens gewohnt mit Verlässlichkeit zu überzeugen.

Phillipp Mwene (16): Wird vom Teamchef wertgeschätzt, also sollte er seine Einsatzzeit bekommen, wenngleich er einer der Stammspieler ist, der von Allrounder Konrad Laimer herausgefordert ist. Der eine oder andere Scorer-Punkt mehr wäre ein lohnenswertes Ziel.

Konrad Laimer (20): Dass der Bayern-Legionär spielt, ist klar. Auf welcher Position, weniger. Dies kann auch von Spiel zu Spiel variieren. Diese Vielseitigkeit des „Schweizer Taschenmessers“ hat sich zu einem Trumpf entwickelt. Im besten Fall zeigt er weiterhin kaum Anpassungsschwierigkeiten.

Marco Friedl (23): Wenn David Alaba nicht kann und Rangnick trotzdem einen Linksfuß in der Innenverteidigung aufbieten will, gilt es mit all seiner Routine aus der deutschen Bundesliga da zu sein. Hat in dieser Rolle zuletzt Boden gut gemacht.

Michael Svoboda (25): Noch ein Innenverteidiger, der um Einsatzzeit kämpft. Ähnlich wie Affengruber hat er nichts zu verlieren und kann im Fall der Fälle beweisen, dass ihm seine gute Vereinsform zurecht einen Platz im Kader verschafft hat.

Marcel Sabitzer war zuletzt ein Muster an Konstanz im ÖFB-Trikot © GEPA

MITTELFELD:

Xaver Schlager (4): Bei der EM 2024 wurde er schmerzlich vermisst. Der Motor des ÖFB-Spiels soll mit seiner Zweikampfstärke und der Fähigkeit, Bälle zu erobern, vorangehen.

Nicolas Seiwald (6): Schlagers kongenialer Partner. Kaum ein Spieler ist gesetzter und liefert auch mit der Konstanz des Leipzig-Legionärs. Der Wunsch ist folgerichtig, dass Seiwald weiter die Verlässlichkeit in Person ist.

Marcel Sabitzer (9): Viel spricht dafür, dass der Steirer gegen Argentinien als fünfter Österreicher überhaupt sein 100. Länderspiel bestreiten wird. Diese Schallmauer durchbricht man nicht von ungefähr. Wenn Sabitzer weiter wie zuletzt als Muster an Konstanz auftritt, mit all seiner Routine vorangeht und ähnlich verlässlich Scorer-Punkte wie zuletzt liefert, wäre dies Gold wert für das ÖFB-Team.

Florian Grillitsch (10): Es gibt sicher Gegner oder Spielsituationen, in denen seine Ruhe am Ball und seine Übersicht bestens zur Geltung kommen können. Ein persönliches Ziel darf ruhig auch ein Tor sein, davon hat er erst eines in 59 Länderspielen.

Carney Chukwuemeka (17): Es gibt nicht wenige, die den Newcomer als den besten Ersatz für Christoph Baumgartner auf der Zehn einordnen. Mindestziel des 22-Jährigen sollte sein, den frischen Wind, den er eingebracht hat, zu bestätigen.

Romano Schmid (18): Der Steirer ist in jedem der letzten 30 Länderspiele Österreichs am Platz gestanden. Warum sollte er dies plötzlich nicht tun, selbst wenn er einmal aus der Startelf rutschen sollte? Der Auftrag ist, ein belebendes Element für die Offensive zu sein. Wenn dabei auch öfter als bisher ein Tor rausschaut, wäre dies seinen Qualitäten angemessen.

Dejan Ljubicic (19): Als Ersatz für Baumgartner nachnominiert, wäre jeder Einsatz ein Erfolg. Sein Job als denkbar vielseitiger Akteur ist es, da zu sein, wenn Not am Mann ist.

Patrick Wimmer (21): So viele Akteure, die mit Schnelligkeit punkten können und auch einmal etwas Überraschendes im Talon haben, stehen nicht nur Verfügung. Genau diese Frechheit ist gefragt – egal auf welcher der zahlreichen Positionen, die er spielen kann. Wünschenswert wäre mehr Torgefahr. Ein Treffer in 30 Länderspielen ist bei seiner Qualität zu wenig.

Paul Wanner (24): Apropos Unbekümmertheit. Man sollte nicht den Fehler machen, die Erwartungshaltung in lichte Höhen zu schrauben und Wunderdinge zu erwarten. Mit 20 ist der Lernprozess nicht abgeschlossen. Aber natürlich wäre es erfreulich, wenn Wanner die bisherigen guten Eindrücke bestätigt.

Alessandro Schöpf (26): Der 32-Jährige ist wegen seiner Routine und Mannschaftsdienlichkeit dabei. Sollte er gebraucht werden, gilt es genau diese Erfahrung auszuspielen.

Michael Gregoritsch schoss Österreich zur WM © GEPA

ANGRIFF:

Marko Arnautovic (7): Kein Spieler hat mehr Matches für Österreich absolviert oder mehr Tore geschossen. Einen Unterschiedsspieler dieser Güte hatte das Land der Berge noch nicht oft. Die Hoffnung ist, dass Arnautovic dies als Krönung seiner Karriere mit 37 auch auf WM-Niveau zeigen kann.

Michael Gregoritsch (11): Der Steirer hat Österreich zur WM geschossen und zuletzt generell in aller Regelmäßigkeit für das Nationalteam getroffen. Der Wunsch, dass dies auch bei der WM gelingt, wird niemanden groß überraschen.

Sasa Kalajdzic (14): Stellt der Stürmer seine Topform auf dem Weg zum Meistertitel mit dem LASK unter Beweis, könnte er in der Offensive eine immense Bereicherung der Two-Men-Show von Arnautovic und Gregoritsch werden. Manche sehen ihn jetzt schon als heißen Startelf-Kandidaten. Eine Rolle, für die er sich ansonsten mit guten Leistungen als Joker empfehlen könnte.