Kaum ist der Vertrag als österreichischer Teamchef verlängert, sprudelt Ralf Rangnick bereits wieder vor Ideen, wie der heimische Fußball voranzubringen ist. Darunter Dinge, die bereits länger in seinem Kopf sind, deren Umsetzung jedoch Geduld und vor allem Überzeugungsarbeit brauchen, weil er sie schließlich nicht alleine in der Hand hat.

So lobbyiert der 67-Jährige ungebrochen für die Errichtung einer multifunktionalen Eventarea in Wien. „Wir reden hier nicht von einem Nationalstadion, sondern von einer modernen, großen Eventarena. Was ich damit meine, werden wir in San Francisco und erst recht in Dallas oder Kansas City sehen“, sagt Rangnick. Bei dieser WM sind Stadien-Tempel im Einsatz, von denen „Österreich leider Lichtjahre entfernt“ sei.

Weitere Themen, die ihm unter den Nägeln brennen? Zum Beispiel die Nachwuchsförderung oder das Ligenformat. Der Deutsche stört sich vor allem an der Sechzehnerliga in der zweiten Leistungsstufe und der damit verbundenen Auf- und Abstiegsregelung in der 2. Liga: „Die gibt es ja in Wahrheit schon lange nicht mehr, weil immer irgendjemand insolvent geht.“

Ralf Rangnick wünscht sich eine Eventarena wie in Dallas für Wien © AFP

Aber Rangnick betrachtet dies selbst als Spezialthemen, über die es sich lohnt, sich nach der Weltmeisterschaft Gedanken zu machen. Allerspätestens nach seiner Unterschrift unter das neue Arbeitspapier liegt sein Fokus bei seiner Mannschaft und dem Turnierauftakt gegen Jordanien. Der Teamchef und sein Trainerstab haben sich bereits für eine Startelf für die Partie entschieden und die Mannschaft auch in die Pläne eingeweiht.

Auf wen die Wahl gefallen ist, fällt naturgemäß unter die Kategorie Betriebsgeheimnis. So bleibt beispielsweise auch unter Verschluss, wer Christoph Baumgartner als Zehner ersetzt: „Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns für diejenige entschieden, mit der wir unser Spiel am besten auf den Platz kriegen können. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, was in diesem Spiel gegen diesen Gegner verlangt wird.“

Jordanien werde auf dem Papier als einfacher Kontrahent abgestempelt. Mit dieser Einstufung ist der ÖFB-Chefcoach alles andere als einverstanden. „Das wird alles andere als ein leichter Gegner“, bekräftigt Rangnick, dass der Vertreter aus dem Nahen Osten nicht mit Mannschaften wie San Marino vergleichbar sei, „das ist alles andere als Laufkundschaft, gegen die man im Vorbeigehen gewinnt, wo es nur darum geht, wie hoch man gewinnt.“

Die Mannschaft weiß bereits, wer gegen Jordanien für die Startelf eingeplant ist © APA

Bei Österreichs letzter WM-Teilnahme 1998 entwickelte es sich zum Problem, dass der damalige Teamchef Herbert Prohaska mutmaßlich zu lange seinen etablierten Stars wie Andreas Herzog vertraute, obwohl sie nicht allzu gut drauf waren, während potenzielle Alternativen in Form gewesen wären. „Das war tatsächlich ein Thema in den letzten Tagen, auch in diversen Einzelgesprächen mit Spielern“, verrät Rangnick und kündigt an, dass er nicht in diese Falle tappen möchte: „Wir werden natürlich versuchen, sowohl das eine, als auch das andere zu berücksichtigen, aber es wird schon so sein, dass wir in erster Linie schauen, wer im Moment in welcher Form ist. Wir werden keine Dankbarkeitsentscheidungen treffen.“

Wenn die ÖFB-Auswahl im Turnier relativ weit kommt, ist die Wahrscheinlichkeit ohnehin groß, dass alle Kräfte des engeren Stamms benötigt werden. Wenn Österreich sogar sehr weit kommt, kann sich der 67-Jährige sogar vorstellen, bei der Bundeshymne mitzusingen. Aktuell beschränkt er sich darauf, seine Lippen zum abschließenden „Österreich“ zu bewegen. „Aber im Moment kann ich die Hymne noch gar nicht auswendig“, schmunzelt Rangnick. Im Idealfall hätte er bis dahin einige Gelegenheiten, um an seiner Textsicherheit zu arbeiten.