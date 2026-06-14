Ein Schulterzucken hier, demonstrative Unwissenheit da. So richtig wollte in den letzten Tagen niemand damit herausrücken, wann genau Ralf Rangnick gedenkt, die Öffentlichkeit über seinen Entschluss, abermals „Ja zu A“ zu sagen, in Kenntnis zu setzen. Alleine die Signale, dass es noch vor dem Start der WM eine Entscheidung in Sachen Zukunft gibt, waren nicht mehr zu übersehen und zu überhören. Spätestens mit der Kunde aus Italien, dass der Deutsche dem AC Milan abgesagt habe, waren die Weichen endgültig auf Vertragsverlängerung gestellt.

„Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass für mich die Geschichte Vertragsverlängerung und hier weiterzumachen eine Grundsatzentscheidung ist. Es ist die richtige Entscheidung, auch nach der WM hier weiter tätig zu sein“, sagte der Deutsche in einer Pressekonferenz in Santa Barbara.

Es ist selbstredend begrüßenswert, dass Fußball-Österreich vor Turnierbeginn Klarheit hat. Man konnte zuletzt den Eindruck gewinnen, dass Ralf Rangnick die Rolle des Umworbenen gefällt, dem von seinem aktuellen Arbeitgeber der rote Teppich ausgerollt wird. Es wird gute Gründe geben, warum er den Fußballbund ein wenig zappeln ließ. Aber nun war längst der Zeitpunkt gekommen, das Rätsel auch offiziell zu lösen. Denn sonst hätte Rangnick gedroht, selbst das zu werden, was er üblicherweise mit allen Mitteln von der Mannschaft fernhalten will: eine unnötige Ablenkung. Nun erreicht er tendenziell sogar das Gegenteil und verschafft seiner Mannschaft eine kleine Extramotivation – falls diese vor solch einem Event überhaupt noch notwendig wäre.

In der Gegenwart bedeutet die verlängerte Zusammenarbeit Klarheit, für die Zukunft Kontinuität. Gerade auf Nationalteam-Ebene ist es von Vorteil, funktionierende Konstrukte zu konservieren. Rangnick weiß, wie die Spieler ticken. Die Spieler wissen, was ihr Coach von ihnen erwartet. Die gegenseitige Kennenlern-Phase ist damit nicht mehr notwendig, die viel zitierte familiäre Atmosphäre längst erzeugt. Nationalmannschaften müssen in wenigen Wochen pro Jahr hinbekommen, wofür Vereine das ganze Jahr über Zeit haben. Das ÖFB-Werkl rennt in dieser Hinsicht wie geschmiert. Auch die Mitarbeiter wissen, wie es Rangnick gerne hätte. Für Spieler und Staff gilt: Nur wer sich fachlich wie auch menschlich beweist, bekommt eine Einladung, wiederzukommen.

ÖFB-Präsident Josef Pröll konnte mit Ralf Rangnick verlängern © GEPA

Dennoch werden Adaptionen nicht ausbleiben, und das könnte durchaus für Spannung sorgen. Das ÖFB-Team ist bekanntlich routiniert geworden. Marko Arnautovic hat bereits angekündigt, es nach dem Highlight Weltmeisterschaft bleiben zu lassen. Andere erfahrene Kräfte könnten folgen. Aber selbst wenn David Alaba, Marcel Sabitzer oder Michael Gregoritsch motiviert sind, zumindest bis zur Europameisterschaft 2028 im ÖFB-Trikot weiterzumachen, jünger werden sie nicht. Selbst wenn es kein klassischer Umbruch werden sollte, ist anzunehmen, dass zumindest ein softer Relaunch ansteht.

Auch wenn sich nicht allzu viele Nachrücker für dieses Turnier aufgedrängt haben, gibt es sie perspektivisch. Auf der Paradeposition der Innenverteidigung sollte Österreich auf Jahre abgesichert sein, wenn man bedenkt, dass mit Lens-Legionär Samson Baidoo, Neo-Brentford-Defensivmann Jannik Schuster oder Union-Berlin-Akteur Leopold Querfeld drei hochtalentierte Abwehrkräfte weiter reifen werden. Unter anderem das Sturm-Graz-Duo Jacob Hödl und Luca Weinhandl gehört zudem einer spannenden Generation an, der durchaus das Potenzial für das A-Team nachgesagt wird.

Weinhandl hat bereits mit dem U17-Nationalteam und dem Finaleinzug bei der WM für Furore gesorgt. Aber einen Totalumbau wird es unter Rangnick in den nächsten zwei Jahren ohnehin eher nicht geben. Mit Konrad Laimer, Christoph Baumgartner, Xaver Schlager oder Nicolas Seiwald stehen weiter genug etablierte Kräfte zur Verfügung, selbst wenn alle „Oldies“ Adieu sagen sollten.