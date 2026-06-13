Als die ersten Tränen getrocknet waren, reifte bei Christoph Baumgartner relativ flott der Entschluss, trotzdem in die USA reisen und die Reha im Kreis des Nationalteams fortsetzen zu wollen. Es soll Fußballer geben, die enorm leiden, wenn sie auf der Tribüne sitzen und nicht selbst eingreifen können. Was es seiner Meinung nach mit ihm machen werde, die WM-Spiele des ÖFB von außen zu betrachten?

„Ich hoffe, dass wir viele Tore schießen werden. Das wird wahrscheinlich die gefährlichste Phase der Reha, dass ich da nicht irgendwie deppert aufspringe und etwas passiert“, muss Baumgartner auf einen Scherz ausweichen, weil er es in Wahrheit selbst nicht sagen kann, wie er reagieren wird, schließlich ist es seine erste langwierige Verletzung.

Christoph Baumgartner beim Training im Austausch mit Teamchef Ralf Rangnick © GEPA

Einen derartigen Schock, wie den WM-Traum aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel platzen zu sehen, galt es ebenfalls noch nie wegzustecken. „Es wird sicher eine spezielle Situation. Ich werde wahnsinnig mitfiebern, werde sicher der größte Fan der ganzen Mannschaft sein“, prognostiziert der 26-Jährige, dessen Fieberkurve aber naturgemäß maßgeblich von den Leistungen seiner Jungs am Platz abhängig ist.

Es ist alles andere als ausgeschlossen, dass man gegenseitig positiven Einfluss aufeinander nehmen kann. Baumgartner einerseits mit seiner gewohnten Art und Weise eine gewisse Lockerheit vermitteln kann, der Aufenthalt im Kreis der Kumpels andererseits förderlich für die Genesung sein kann. Bereits im ersten Gespräch mit seinem Arbeitgeber RB Leipzig habe er sein Vorhaben deponiert, gut eine Woche nach der beim Aufwärmen für den Test gegen Tunesien erlittenen Blessur landete er in Los Angeles. Am Freitag war er erstmals beim Training im Harder Stadium zugegen. „Ich versuche einfach überall zu unterstützen, wo ich nur kann. In erster Linie bin ich Energiegeber“, so der Niederösterreicher.

Mit der Maßnahme, die eigene Reha beim Nationalteam zu verbringen, betritt Baumgartner kein Neuland. David Alaba reiste als „Non Playing Captain“ mit zur EM 2024. Wie groß der Impact auf die Mannschaft in solch einer Rolle sein kann, sei schwer zu messen. „Ich weiß nur, was es damals mit mir gemacht hat, dass David vor Ort war“, erinnert sich der 58-fache Teamspieler, „man denkt sich, er verpasst etwas ganz Großes, das ihm sehr wichtig gewesen wäre, und trotzdem kommt er zu uns und unterstützt uns.“

Ähnlich will es nun Baumgartner anlegen: „Ich kenne diese Gruppe in und auswendig, weiß, was einzelne Spieler brauchen. Ich weiß genau, wie wir spielen, was uns stark macht. Als Spieler erkenne ich natürlich viele Sachen von außen. Da muss ich gar nicht am Platz stehen und weiß, was gerade im Kopf passiert. Da kann man mit Gesprächen natürlich schon ein bisschen entgegenwirken.“

Baumgartner legt Wert auf die Feststellung, dass er kein Trainer ist und auch nicht dem Betreuerstab angehört. Trotzdem ist vereinbart, dass er gerne seinen Input an die Coaches weitergeben darf: „Ich möchte einfach alles, was in mir ist, in die Mannschaft reingeben.“ Es ist anzunehmen, dass Ralf Rangnick dieses interne Feedback von außen begrüßt, denn laut eigener Aussage hat „Baumi“ in den letzten Tagen so oft mit dem Teamchef telefoniert wie zuvor noch nie.

Christoph Baumgartner mit Krücken im Pressekonferenzraum des ÖFB © GEPA pictures

Wer ihn als Zehner ersetzt, ist ein vieldiskutiertes Thema, aber natürlich Trainersache. Der Kader würde diesbezüglich „unterschiedliche Profile“ und somit mehrere Varianten bieten. Baumgartner ist lediglich die Feststellung wichtig, dass der jeweilige Nachrücker die Position auf seine eigene Art und Weise bekleiden werde: „Egal, wer es ist, soll es so interpretieren, wie er es interpretiert. Denn ich bin raus, werde nicht spielen. Das ist für alle klar, und ich möchte auch nicht, dass das irgendwie mit mir verglichen wird.“

Möglicherweise ein frommer Wunsch, schließlich hat der Leipzig-Legionär in den vergangenen Jahren zu viel für das Nationalteam geleistet, um von heute auf morgen ersetzt werden zu können. Apropos Wünsche: Es sei unfassbar, wie viele Nachrichten er nach der Verletzung bekommen habe, zeigt sich der Pechvogel immens dankbar: „Aber ich bin ganz ehrlich, jetzt reicht es mit dem Mitleid. Davon habe ich genug gekriegt. Ich möchte nach vorne schauen und werde so gut es geht damit umgehen.“

Er sei glücklich, dass er hier sein darf und zuversichtlich, dass es ihm helfen werde: „Ich bin keiner, der in ein Loch fällt. Das ist alleine dadurch ausgeschlossen, dass ich hier mit den Jungs so viel Spaß haben werde.“ Deswegen sei es derzeit auch nicht nötig, externe mentale Unterstützung zu Rate zu ziehen, was in einer späteren Phase der Reha nicht ausgeschlossen sei. „Hier habe ich eh genug Superschlaue, die mich beraten“, grinst Baumgartner, „wahrscheinlich hört es sich für viele extrem blöd an, wenn man vor zehn Tagen die Diagnose gekriegt hat, dass man den größten Traum seines Lebens verpassen wird. Aber ich fühle mich aktuell unfassbar positiv und gut.“