Die Zeiten haben sich geändert. Im Fußball dominiert mehr als in vergangenen Zeiten die Geheimniskrämerei. So blieb das interne Testspiel des ÖFB-Teams im Rahmen des Mittwoch-Trainings im Harder Stadium „top secret“ und fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zuschauer und Journalisten blieben unerwünscht. Auch Details wie Ergebnis oder Aufstellungen blieben Verschlusssache. Weil in der in drei Dritteln zu je 15 Minuten ausgetragenen Partie „wild durchgewechselt“ worden sei, ist diese Auskunft womöglich ohnehin hinfällig.

Auskunft gaben lediglich Alexander Prass und Patrick Wimmer, die danach für den täglichen Medientermin eingeteilt waren. „Die Herangehensweise war schon, dass wir richtig was am Platz liegen lassen, richtig Intensität mitbringen“, verdeutlichte Prass, dass angezogene Handbremsen unerwünscht waren. Mit einer Ausnahme. Grätschen galt es wegen der Verletzungsgefahr zu vermeiden. Für den Hoffenheim-Legionär war dies nicht ungewöhnlich: „Ich kenne es aus dem Verein, dass man nicht grätschen soll, einfach weil der Fokus dann darauf gerichtet ist, dass du mit den Beinen schnell genug arbeitest. Grätschen ist oft eine Notlösung.“

Ansonsten sei das Ziel gewesen, eine richtige Belastung zu setzen: „Devise war wirklich, auch einmal über den Punkt drüber zu gehen. Das haben wir gut gemacht. Jeder hat intensiv gespielt. Wir hatten eine richtig gute Qualität, es war ein guter interner Test.“

Dem schloss sich Wimmer an, der die Generalprobe gegen Tunesien verpasst hat und für den es somit eine Gelegenheit war, sich aufzudrängen: „Der Trainer hat ja nach dem Tunesien-Spiel gesagt, dass die Karten neu gemischt sind. Eigentlich wäre auch heute ein Testspiel angesetzt gewesen, das dann abgesagt wurde. Darum war der interne Test gut, weil der Trainer jeden noch einmal gesehen hat und nicht nur die elf Spieler, die beim Test gespielt hätten.“

Herbert Prohaska ignorierte 1998 die Trainingseindrücke und setzte auf die etablierten Stars © GEPA

Am Donnerstag gewährt Teamchef Ralf Rangnick den Spielern einen freien Tag, an dem sie nach einem gemeinsamen Frühstück den Freizeitaktivitäten ihrer Wahl nachgehen dürfen. Am Freitag startet dann die Intensivvorbereitung auf das Auftaktspiel gegen Jordanien.

So interessiert die Öffentlichkeit naturgemäß wäre, nur Nachteile hat es bestimmt nicht, bei solchen Spielchen unter sich zu bleiben. Bei der WM 1998 fand vor dem Auftaktspiel gegen Kamerun ebenfalls ein internes Testspiel statt, bei dem Journalisten zugegen sein durften und das laut APA-Auskunft das „falsche Team“ sage und schreibe mit 5:0 für sich entschied, nämlich die angehenden Reservisten. Das Siegerteam wurde in der Offensive größtenteils aus dem Sturm-Block um das „magische Dreieck“ Ivica Vastic, Hannes Reinmayr und Mario Haas gebildet, das die Form aus dem souverän errungenen ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte konserviert hatte. Der damalige Teamchef Herbert Prohaska setzte vorerst trotzdem lieber auf die etablierten Stars wie Andreas Herzog und Toni Polster.