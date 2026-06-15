Golf ist eines der größten Hobbies von Michael Gregoritsch. Damit ist er im Nationalteam bekanntlich nicht allein. Bei der Wahl des Basecamps in Santa Barbara wurde durchaus Sorge getragen, dass die Golf-Fraktion ihrer Leidenschaft frönen kann. Noch sei jedenfalls kein Ball im Pazifik gelandet, schwört der Steirer grinsend.

Eine ähnliche Treffsicherheit wäre natürlich auch beim Hauptgrund für den USA-Trip gefragt. Dass das ÖFB-Team gemeinsam das Abenteuer Weltmeisterschaft erleben kann, hat maßgeblich mit dem Stürmer und seinem so wichtigen Ausgleich im Qualifikationsspiel gegen Bosnien und Herzegowina zu tun.

Seit gut einem halben Jahr herrscht als Gewissheit, dass Rot-Weiß-Rot erstmals seit 28 Jahren eine WM spielen wird. Nun steht der Ankick des ersten Gruppenspiels gegen Jordanien tatsächlich unmittelbar bevor. Ein Gefühl, das auch die routiniertesten der ÖFB-Kicker zuvor nicht aus eigener Erfahrung kennen konnten. „Es ist besonders und nicht mit einer Europameisterschaft vergleichbar, weil es einfach viel größer ist“, schildert Gregoritsch, „du spielst gegen Gegner, die nicht aus Europa sind, die du nicht in jedem Lehrgang vor der Brust hast.“

Aber es würde auch irgendwo den Reiz ausmachen, nicht ganz genau zu wissen, was auf einen zukommt: „Das Kribbeln, auch dieses Ungewisse, wo man steht, ist schon extrem spannend“, gesteht der Grazer, der gleichzeitig betont, dass das ÖFB-Team mit großen Erwartungen an sich selbst ins Turnier startet: „Unser Anspruch ist sehr hoch, wir sind uns unserer Stärken bewusst.“

Michael Gregoritsch schoss das historische Tor, das die WM-Qualifikation fixierte © IMAGO

Auch die Ansprüche an Gregoritsch sind mit den Jahren im Nationalteam gestiegen. Der Stempel, für die besonderen Momente zuständig zu sein, ehrt und freut ihn. Mittlerweile im Status eines Routiniers angekommen, kann er auch gut damit umgehen, Zuschreibungen wie diese einordnen. Der wichtigste Moment war natürlich jener gegen Bosnien und hat jetzt schon einen Fixplatz in der heimischen Fußball-Historie. Insgesamt 18 Tore in der Ära von Ralf Rangnick legen Zeugnis davon ab, zu welch verlässlicher Konstante der 32-Jährige gereift ist. Mit gesamt 24 Länderspiel-Treffern hat er sich in der ewigen Schützenliste auf Platz elf vorgearbeitet. Tendenz steigend.

Wobei der Augsburg-Legionär, der sehr froh ist, dass sein Arbeitgeber die Option auf ihn gezogen hat und somit die Vereinszukunft noch vor Turnierstart geklärt ist, sich auch die durch den Ausfall seines Kumpels Christoph Baumgartner vakante Zehner-Rolle vorstellen kann. Eine Aufgabe, die er im ÖFB-Trikot schon mehrfach übernommen habe: „Ich kann diese Position sicher spielen. Ich interpretiere sie natürlich anders als ‚Baumi‘. Wo ich gebraucht werde, versuche ich bereit zu sein.“

Jubelt Michael Gregoritsch auch bei der WM? © GEPA

Ob in der Startelf oder als Joker: Die Wahrscheinlichkeit, dass Gregoritsch als Mitglied des engeren Stamms mit genügend Einsatzzeit bedacht wird, ist hoch. Die Ziele der Mannschaft stehen jedoch über persönlichen Vorhaben: „Es wäre ja falsch, wenn wir in jedem Interview predigen, was für eine Familie wir sind., und dann setzen wir uns persönlich nach oben, Deswegen: Je weiter wir kommen, desto besser ist das persönliche Gefühl nach dem Turnier.“

Jordanien bezeichnet der Angreifer als kompakte Mannschaft, die über das Teamgefüge kommt. „Ehrlicherweise spielen sie richtig guten Fußball“, warnt Gregoritsch, „das wird ein schweres Spiel. Das ist kein Gegner, über den wir so wie die Deutschen 7:1 drüberfahren können. Wir werden zu 100 Prozent an unsere Obergrenze kommen müssen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen.“

Ein angenehmer Nebeneffekt der nun startenden Reisen durch ist USA ist für jene Spieler, die eine Affinität zum US-Sport, oder konkret zur NFL, haben, dass sie eine Extramotivation aus den Gastspielen in den Football-Arenen ziehen können. Gregoritsch fällt in diese Kategorie.

Während etwa Xaver Schlager Sympathisant der San Francisco 49ers ist und somit in Santa Clara seine Freude haben wird, kommt „Gregerl“ vor allem im zweiten Match gegen Argentinien auf seine Rechnung: „Die Dallas Cowboys waren das erste NFL-Team, das ich unterstützt habe. Das Stadion ist ein persönlicher Traum, von dem ich gedacht habe, ihn nur als Fan irgendwann zu erleben. Jetzt spielen wir dort, und das macht extrem viel mit mir, das ist unglaublich geil.“ Kurzum: „Wir kommen in drei Kathedralen der NFL und sollten das dementsprechend würdigen.“