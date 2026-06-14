Rechtzeitig vor dem Beginn der Weltmeisterschaft hat Ralf Rangnick seine Entscheidung, dem Nationalteam als Teamchef die Treue zu halten, öffentlich bekannt gemacht. Ein Entschluss, der auf Spielerseite mit Wohlwollen aufgenommen wurde.

„Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es vor der WM passiert ist und die Entscheidung für uns gefallen ist. Ich glaube schon, dass es trotzdem etwas gemacht hätte mit uns“, meint Michael Gregoritsch und spricht daher auch von der inhaltlich „richtigen Klarheit“, für die Rangnick gesorgt hätte: „Wir freuen uns extrem, dass das Trainerteam bei uns bleibt. Deswegen war es eine sehr gute Entscheidung zu einem sehr guten Zeitpunkt.“

Eine Einordnung, die Xaver Schlager teilt. Der Mittelfeld-Motor findet es „wunderschön und super, dass der Trainer verlängert hat.“ Unter der Anleitung des 67-Jährigen habe man bis dato eine erfolgreiche Phase hingelegt.

Andererseits meint der Leipzig-Legionär ehrlich: „So viel habe ich mir den Kopf nicht zerbrochen darüber. Wir Spieler haben unsere Themen, der Trainer hat seine Themen. Das ist dann seine persönliche Entscheidung, in die wir nicht eingreifen können. Im Endeffekt geht es darum, wo er sich wohlfühlt. Aber es freut uns natürlich, dass er mit uns zusammenarbeiten möchte und zufrieden ist mit uns. Deswegen sind es super Nachrichten.“