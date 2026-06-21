„Ich denke, bei all den nicht unbedingt erfreulichen Nachrichten rund um den Globus, tut diese Geschichte gut.“ Mit diesen Worten wendet sich Andrea Münzer an die Kleine Zeitung. „Diese Geschichte“ dreht sich um die „Raiffeisensiedlung“ in Pöls-Oberkurzheim. Dort ist Münzer aufgewachsen, schon damals sei diese Siedlung aufgrund der guten Nachbarschaft etwas Besonderes gewesen: „Kein Neid, keine Missgunst, stattdessen Zusammenhalt, Miteinander, Lebensfreude.“

Bis heute habe sich das nicht geändert. Davon wollen wir uns selbst ein Bild machen und kontaktieren Reinfried Ehweiner, der in der Raiffeisenstraße wohnt. Kurz darauf treffen wir uns an einem sonnigen Nachmittag mit ihm und Michaela Seidlinger in besagter Straße – einer Sackgasse mit wenigen Einfamilienhäusern und einem „Zentrum“: Das Herz der Siedlung ist eine Bank, auf der wir Platz nehmen. „Diese Bank war schon Ausgangsbasis für das eine oder andere Event“, schmunzeln die beiden, die viele Geschichten auf Lager haben. Geschichten darüber, wie sich die Familien hier gegenseitig quer durch die Generationen in sämtlichen Bereichen unterstützen, aber auch wie sie gemeinsam Zeit miteinander verbringen, Feste feiern.

Überraschungen und Macken

Die Siedlung ist in den 70er-Jahren entstanden. „Ich bin hier aufgewachsen. Wir haben das als Kinder so vorgelebt bekommen und unseren eigenen Kindern weitergegeben“, erzählt Michaela (51), die sehr dankbar ist, in dieser Gemeinschaft leben zu dürfen. Man achtet aufeinander und feiert miteinander. „Etwa wenn es einen runden Geburtstag gibt, wird für das Geburtstagskind eine Überraschungsfahrt veranstaltet“, erzählen Reinfried und Michaela. Von der Essigmanufaktur bis zum Adventmarkt: Die Ziele sind unterschiedlich und an den jeweiligen Jubilar natürlich angepasst.

Es gibt zudem Auftritte anlässlich von Ehrentagen, bei denen über Vorlieben und Macken gescherzt wird. „Man macht sich viele Gedanken, es gibt ein Drehbuch, Kostüme, Bühnenbild, alles drum und dran“, so Ehweiner, der demnächst seinen 60. Geburtstag feiert. Man darf davon ausgehen, dass dies entsprechend zelebriert wird. „Ich weiß von nichts“, lacht der 59-Jährige.

Nachbarschaft als Familie

Wir sitzen nicht lange zu dritt am Bankerl. Christoph „Boffi“ Lindermuth kommt vorbei. „Wir sind wie eine Familie“, sagt der Pölser, bevor das nächste „Familienmitglied“ ums Eck kommt. „Mögt ihr einen Kaffee? Ich bring euch einen!“, sagt Inge Schrittesser. Weg ist sie und serviert kurz darauf Kaffee in einem Häferl aus Glas, auf der Untertasse liegen zwei Kekse. Sie ist die Mutter von Andrea Münzer, die nicht mehr in Pöls lebt, sich um ihre Eltern in dieser Nachbarschaft aber nicht sorgen muss. Wofür Münzer sehr dankbar ist. Auch die Verbindung zu den Weggezogenen sei stark, sagen die „Raiffeisensiedler“. Und sie seien jederzeit in ihrer alten Heimatstraße willkommen.

Inge Schrittesser bringt Kaffee © KLZ / Michaela Egger

Stühle werden herangeschafft, die neuesten Mitglieder in der Nachbarschaft schauen ebenfalls beim Bankerl vorbei: Larissa Lerchbacher und Alexander Selan. Seit zwei Jahren leben sie in der Siedlung: „Man kann von jedem alles haben und wir sind super aufgenommen worden.“ Dass Alexander handwerklich geschickt ist, stört hier klarerweise niemanden.

„Viele beneiden uns um unsere Nachbarschaft“, erzählen Michaela und Reinfried. Rund 15 Menschen zwischen 2 und 87 Jahren leben hier, es gibt auch Fixtermine, an denen man sich trifft. Höhepunkt ist Jahr für Jahr der 1. Mai. „In der Früh kommt die Werkskapelle vorbei und es wird den ganzen Tag gefeiert. An dem Tag fährt niemand weg, jeder ist da!“