Das „Illustra Tattoo Studio“ eröffnete am Knittelfelder Hauptplatz 14 im ersten Obergeschoss. Inhaberin Verena Leitold und Sabrina Bann bieten dort individuelle Tattoo-Arbeiten an und erweitern damit das kreative Angebot in der Knittelfelder Innenstadt.

Beratung und Gestaltung

Das Studio legt seinen Schwerpunkt auf persönliche Beratung und die Gestaltung individueller Motive nach den Vorstellungen der Kundinnen und Kunden. Das Spektrum reicht von filigranen Motiven und Schriftzügen bis hin zu detailreichen Designs. Die beiden Tätowiererinnen setzen auf eine individuelle Herangehensweise und eine angenehme Atmosphäre.

Anlässlich der Eröffnung statteten Bürgermeister Harald Bergmann und Vizebürgermeister Rene Jäger dem neuen Studio einen Besuch ab und wünschten gute Geschäfte.

Kontakt: Tel. 0670-559 57 22; E-Mail: illustra.tattoostudio@gmail.com