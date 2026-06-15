Gleich mehrere runde Geburtstage werden diese Woche gefeiert. Eishockey-Ass Thomas Raffl tritt am 19. Juni in den Kreis der 40er ein. Der Villacher spielt seit 2016 bei RB Salzburg, ist mehrfacher WM- und Olympiateilnehmer.

Eine Dekade jünger ist Heiko Gigler. Der Schwimmer wird am 17. Juni 30. Er holte 2024 EM-Gold über 4x100 Meter Lagen.

Noch ein Jahr „Schonfrist“ hat SC-Ferlach-Obmann Walter Perkounig. Er wird am 15. Juni 59, der große Runde steht dann also nächstes Jahr an.

Montag, 15. Juni

Walter Perkounig (59, Handball, SC-Ferlach-Obmann, Ex-Tormann Ferlach, Bruck, Bärnbach. Teamspieler)

(59, Handball, SC-Ferlach-Obmann, Ex-Tormann Ferlach, Bruck, Bärnbach. Teamspieler) Hellmuth Reichel (78, Eishockey, Ex-Vize-Präsident EC KAC)

(78, Eishockey, Ex-Vize-Präsident EC KAC) Yana Dobnig (27, Radsport)

(27, Radsport) Robert Trappitsch (69, Fußball, Ex-Kicker und Trainer, u.a. FC Kärnten, Welzenegg, Völkermarkt).

Dienstag, 16. Juni

Alfred Wieser (76, Fußball, Ex-FIFA-Schiedsrichter)

(76, Fußball, Ex-FIFA-Schiedsrichter) Michael Kirisits (44, Fußball, Bundesliga-Kicker, u.a. VSV, Spittal, FC Kärnten, SAK).

Mittwoch, 17. Juni

Heiko Gigler (30, Schwimmen, EM-Gold 2024 in Belgrad, EM-Bronze 2022 Rom und 2025 Lublin, Olympiateilnehmer 2020 Tokio und 2024 Paris)

(30, Schwimmen, EM-Gold 2024 in Belgrad, EM-Bronze 2022 Rom und 2025 Lublin, Olympiateilnehmer 2020 Tokio und 2024 Paris) Nico Uschan (19, Verteidiger beim EC VSV)

(19, Verteidiger beim EC VSV) Wolfgang Dabernig (68, Para-Sport, Rad, Silber Paralympics 2004, österreichischer Meister)

(68, Para-Sport, Rad, Silber Paralympics 2004, österreichischer Meister) Peter Hofer (60, Fußball, Ex-Goalgetter u.a. Lendorf, Spittal).

Donnerstag, 18. Juni

Andreas Kuttnig (44, Basketball, Ex-Spieler. Trainer, Funktionär Wörthersee Piraten)

(44, Basketball, Ex-Spieler. Trainer, Funktionär Wörthersee Piraten) Nedim Omerhodzic (65, Fußball, Spieler und Trainer, u.a. Wattens, Lienz, Bleiburg)

(65, Fußball, Spieler und Trainer, u.a. Wattens, Lienz, Bleiburg) Max Habenicht (63, Ski-Orientierung, mehrfacher Staatsmeister, WM-Teilnehmer)

(63, Ski-Orientierung, mehrfacher Staatsmeister, WM-Teilnehmer) Martin Standmann (58, Ski-Langlauf, Olympia 1992, mehrfacher österreichischer Meister).

Freitag, 19. Juni

Thomas Raffl (40, Eishockey, Stürmer u.a. EC VSV, Lulea, RB Salzburg, mehrfacher Meister, WM- und Olympia-Teilnehmer)

(40, Eishockey, Stürmer u.a. EC VSV, Lulea, RB Salzburg, mehrfacher Meister, WM- und Olympia-Teilnehmer) Erik Schinegger (78, Ski Alpin, Abfahrtsweltmeister(in) 1966)

(78, Ski Alpin, Abfahrtsweltmeister(in) 1966) Johann Fritz (77, Fußball, Ex-Trainer und KFV-Funktionär)

(77, Fußball, Ex-Trainer und KFV-Funktionär) Alisa Fessl (25, Skateboarderin)

(25, Skateboarderin) Rudolf Gussnig (57, Fußball, Ex-Spieler u.a. FC Mölltal, Innsbruck, Altach, LASK)

(57, Fußball, Ex-Spieler u.a. FC Mölltal, Innsbruck, Altach, LASK) Mario Frank (53, Fußball, Ex-Spieler und Trainer, u.a. ASK, FC Kärnten, Köttmannsdorf).

Samstag, 20. Juni

Patrick Stornig (37, Fußball, Ex-Kicker u.a. Austria, Hartberg, Gleisdorf).

Sonntag, 21. Juni

Alexander Philipp (61, Fußball, Ex-Tormann Austria Klagenfurt)

(61, Fußball, Ex-Tormann Austria Klagenfurt) Claudio Hassler (48, Fußball, Ex-Goalie u.a. Irschen, Bleiberg, Salzburg)

(48, Fußball, Ex-Goalie u.a. Irschen, Bleiberg, Salzburg) Mihret Topcagic (38, Fußball, Stürmer u.a FC Kärnten, WAC, Suduva, aktuell KAC).

Kennen Sie weitere Geburtstagskinder? Dann mailen Sie uns bitte Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten im Sport aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at.