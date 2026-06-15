Gleich mehrere runde Geburtstage werden diese Woche gefeiert. Eishockey-Ass Thomas Raffl tritt am 19. Juni in den Kreis der 40er ein. Der Villacher spielt seit 2016 bei RB Salzburg, ist mehrfacher WM- und Olympiateilnehmer.
Eine Dekade jünger ist Heiko Gigler. Der Schwimmer wird am 17. Juni 30. Er holte 2024 EM-Gold über 4x100 Meter Lagen.
Noch ein Jahr „Schonfrist“ hat SC-Ferlach-Obmann Walter Perkounig. Er wird am 15. Juni 59, der große Runde steht dann also nächstes Jahr an.
Montag, 15. Juni
- Walter Perkounig (59, Handball, SC-Ferlach-Obmann, Ex-Tormann Ferlach, Bruck, Bärnbach. Teamspieler)
- Hellmuth Reichel (78, Eishockey, Ex-Vize-Präsident EC KAC)
- Yana Dobnig (27, Radsport)
- Robert Trappitsch (69, Fußball, Ex-Kicker und Trainer, u.a. FC Kärnten, Welzenegg, Völkermarkt).
Dienstag, 16. Juni
- Alfred Wieser (76, Fußball, Ex-FIFA-Schiedsrichter)
- Michael Kirisits (44, Fußball, Bundesliga-Kicker, u.a. VSV, Spittal, FC Kärnten, SAK).
Mittwoch, 17. Juni
- Heiko Gigler (30, Schwimmen, EM-Gold 2024 in Belgrad, EM-Bronze 2022 Rom und 2025 Lublin, Olympiateilnehmer 2020 Tokio und 2024 Paris)
- Nico Uschan (19, Verteidiger beim EC VSV)
- Wolfgang Dabernig (68, Para-Sport, Rad, Silber Paralympics 2004, österreichischer Meister)
- Peter Hofer (60, Fußball, Ex-Goalgetter u.a. Lendorf, Spittal).
Donnerstag, 18. Juni
- Andreas Kuttnig (44, Basketball, Ex-Spieler. Trainer, Funktionär Wörthersee Piraten)
- Nedim Omerhodzic (65, Fußball, Spieler und Trainer, u.a. Wattens, Lienz, Bleiburg)
- Max Habenicht (63, Ski-Orientierung, mehrfacher Staatsmeister, WM-Teilnehmer)
- Martin Standmann (58, Ski-Langlauf, Olympia 1992, mehrfacher österreichischer Meister).
Freitag, 19. Juni
- Thomas Raffl (40, Eishockey, Stürmer u.a. EC VSV, Lulea, RB Salzburg, mehrfacher Meister, WM- und Olympia-Teilnehmer)
- Erik Schinegger (78, Ski Alpin, Abfahrtsweltmeister(in) 1966)
- Johann Fritz (77, Fußball, Ex-Trainer und KFV-Funktionär)
- Alisa Fessl (25, Skateboarderin)
- Rudolf Gussnig (57, Fußball, Ex-Spieler u.a. FC Mölltal, Innsbruck, Altach, LASK)
- Mario Frank (53, Fußball, Ex-Spieler und Trainer, u.a. ASK, FC Kärnten, Köttmannsdorf).
Samstag, 20. Juni
- Patrick Stornig (37, Fußball, Ex-Kicker u.a. Austria, Hartberg, Gleisdorf).
Sonntag, 21. Juni
- Alexander Philipp (61, Fußball, Ex-Tormann Austria Klagenfurt)
- Claudio Hassler (48, Fußball, Ex-Goalie u.a. Irschen, Bleiberg, Salzburg)
- Mihret Topcagic (38, Fußball, Stürmer u.a FC Kärnten, WAC, Suduva, aktuell KAC).
Kennen Sie weitere Geburtstagskinder? Dann mailen Sie uns bitte Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten im Sport aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at.