Gleich mehrere runde Geburtstage werden diese Woche gefeiert. Eishockey-Ass Thomas Raffl tritt am 19. Juni in den Kreis der 40er ein. Der Villacher spielt seit 2016 bei RB Salzburg, ist mehrfacher WM- und Olympiateilnehmer.

Eine Dekade jünger ist Heiko Gigler. Der Schwimmer wird am 17. Juni 30. Er holte 2024 EM-Gold über 4x100 Meter Lagen.

Noch ein Jahr „Schonfrist“ hat SC-Ferlach-Obmann Walter Perkounig. Er wird am 15. Juni 59, der große Runde steht dann also nächstes Jahr an.

Montag, 15. Juni

  • Walter Perkounig (59, Handball, SC-Ferlach-Obmann, Ex-Tormann Ferlach, Bruck, Bärnbach. Teamspieler)
  • Hellmuth Reichel (78, Eishockey, Ex-Vize-Präsident EC KAC)
  • Yana Dobnig (27, Radsport)
  • Robert Trappitsch (69, Fußball, Ex-Kicker und Trainer, u.a. FC Kärnten, Welzenegg, Völkermarkt).

Dienstag, 16. Juni

  • Alfred Wieser (76, Fußball, Ex-FIFA-Schiedsrichter)
  • Michael Kirisits (44, Fußball, Bundesliga-Kicker, u.a. VSV, Spittal, FC Kärnten, SAK).

Mittwoch, 17. Juni

  • Heiko Gigler (30, Schwimmen, EM-Gold 2024 in Belgrad, EM-Bronze 2022 Rom und 2025 Lublin, Olympiateilnehmer 2020 Tokio und 2024 Paris)
  • Nico Uschan (19, Verteidiger beim EC VSV)
  • Wolfgang Dabernig (68, Para-Sport, Rad, Silber Paralympics 2004, österreichischer Meister)
  • Peter Hofer (60, Fußball, Ex-Goalgetter u.a. Lendorf, Spittal).

Donnerstag, 18. Juni

  • Andreas Kuttnig (44, Basketball, Ex-Spieler. Trainer, Funktionär Wörthersee Piraten)
  • Nedim Omerhodzic (65, Fußball, Spieler und Trainer, u.a. Wattens, Lienz, Bleiburg)
  • Max Habenicht (63, Ski-Orientierung, mehrfacher Staatsmeister, WM-Teilnehmer)
  • Martin Standmann (58, Ski-Langlauf, Olympia 1992, mehrfacher österreichischer Meister).

Freitag, 19. Juni

  • Thomas Raffl (40, Eishockey, Stürmer u.a. EC VSV, Lulea, RB Salzburg, mehrfacher Meister, WM- und Olympia-Teilnehmer)
  • Erik Schinegger (78, Ski Alpin, Abfahrtsweltmeister(in) 1966)
  • Johann Fritz (77, Fußball, Ex-Trainer und KFV-Funktionär)
  • Alisa Fessl (25, Skateboarderin)
  • Rudolf Gussnig (57, Fußball, Ex-Spieler u.a. FC Mölltal, Innsbruck, Altach, LASK)
  • Mario Frank (53, Fußball, Ex-Spieler und Trainer, u.a. ASK, FC Kärnten, Köttmannsdorf).

Samstag, 20. Juni

  • Patrick Stornig (37, Fußball, Ex-Kicker u.a. Austria, Hartberg, Gleisdorf).

Sonntag, 21. Juni

  • Alexander Philipp (61, Fußball, Ex-Tormann Austria Klagenfurt)
  • Claudio Hassler (48, Fußball, Ex-Goalie u.a. Irschen, Bleiberg, Salzburg)
  • Mihret Topcagic (38, Fußball, Stürmer u.a FC Kärnten, WAC, Suduva, aktuell KAC).

Kennen Sie weitere Geburtstagskinder? Dann mailen Sie uns bitte Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten im Sport aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at.

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