Medaillen gewann Magdalena Lobnig in ihrer langjährigen Karriere als Ruderin und später Küstenruderin schon zahlreiche. Nun kann sie für eine Weitere in ihrer Sammlung Platz machen. Beim inoffiziellen Weltcup im Küstenrudern, dem Filippi-Cup, gelang der Völkermarkterin nämlich ein weiterer Titel. Bereits als Gesamtführende reiste sie vergangenes Wochenende zur vierten und letzten Station nach Marina di Castagneto, theoretisch hätte ihr ein Top-Drei-Platz bereits zum Gesamtsieg reichen können.

Am Ende musste sich die 35-Jährige erst im Finale gegen die Britin Laura McKenzie, Vizeeuropameisterin 2025, geschlagen geben, dennoch holte sie den Gesamtsieg in der Serie. „Ich habe im Finale einfach zu viele kleine Fehler begangen. Doch primäres Ziel war es, den Gesamtsieg zu holen und das ist mir zum Glück gelungen“, freute sich Lobnig, die auch im Mixed-Zweier ihr Ziel erreichen konnte.

Mit ihrem neuen Partner Fabian Gillhofer, der in Italien seine erste offizielle Küstenruder-Regatta überhaupt bestritt, kam die Olympia-Dritte von Tokio bis ins Viertelfinale. „Ich habe mir im Vorfeld nicht allzu viel ausgerechnet, doch im Wettkampf funktionierte das Boot besser, als ich erwartet hatte. Wir haben mit dem Einstieg ins Boot noch etwas Probleme gehabt, doch ich bin zuversichtlich, dass wir uns in den nächsten Wochen noch steigern werden können. Wir wollen auf jeden Fall noch weiter zusammen probieren“, erklärt Lobnig hoffnungsvoll und schielt dabei mit einem Auge in Richtung Olympia-Qualifikation.

EM und WM hängen von Konkurrenzfähigkeit ab

Ende Juli geht es für das Duo zur Pharoes Trophy nach Oeiras (POR), wo in einer hochkarätigen Regatta die Abstimmung unter Wettkampfbedingungen verfeinert werden soll. Ob Lobnig bei der EM in La Linea de la Concepcion (ESP) im September und bei der WM in Qingdao (CHN) im Oktober „nur“ im Einer antreten wird oder auch gemeinsam mit Gillhofer, hänge von der Konkurrenzfähigkeit des Zweiers ab. „Wenn wir eine Medaillenchance haben, dann ja. Sonst konzentriere ich mich auf den Einer.“