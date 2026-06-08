7621 Athleten, 107.000 Zuschauer, 46 Sportarten, 13 nationale Rekorde und zahlreiche erbrachte Limits für Großevents: Die Sport Finals Austria in Wien gehen als die größten bisher in die Historie ein. Von Floorball über 3x3-Basketball bis hin zu Judo, Para-Klettern und Fechten wurden die nationalen Meister gekrönt.

Dabei hatte auch Kärnten einige Goldmedaillenfeiern. Einer davon sogar fünf. Kickbox-Ausnahmekönner Erik Zimmermann aus Velden räumte bei der sechsten Auflage der nationalen Titelkämpfe fünfmal den Platz ganz oben auf dem Stockerl ab. „Wenn es um Titel geht, möchte ich meine beste Leistung zeigen. Fünf Goldmedaillen mitzunehmen, passt natürlich perfekt. Die Stimmung in der Halle war großartig, ich hatte richtig viel Spaß“, sagte der World-Games-Sieger.

In den Judo-Kata-Bewerben gab es Kärntner Doppelsiege durch Martin und Philipp Hinteregger (Feldkirchen). Die Hintereggers setzten sich in der Nage-no-Kata und in ihrer Spezialdisziplin Kodokan Goshin Jutsu durch. Die ebenfalls international erfahrenen Landsmänner Manuel Müller/Philipp Stark belegten in der Katame-no-Kata erwartungsgemäß Rang zwei. „Die Siegerehrung am Wiener Rathausplatz war für unsere Athletinnen und Athleten ein absolutes Saisonhighlight“, lobte Judo-Katareferent Alexander Dick auch die Atmosphäre.

Basketball und Fechten: Gold am Wiener Rathausplatz

Auf dem Rathausplatz jubelte auch eine Villacherin. 3x3-Basketball-Aushängeschild Alexia Allesch gewann mit dem Frauen-Nationalteam die Staatsmeisterschaft, eine ideale Vorbereitung auf das diese Woche in Wien anstehende größte Worldtour-Event „3x3 Vienna“.

An gleicher Stelle holte sich Fechter Alexander Biro (Klagenfurt) seinen vierten Staatsmeistertitel, nachdem er sich im Degen-Finale gegen Jan Schuhmann durchsetzte. „Das war mit Sicherheit der beeindruckendste Wettkampf in Österreich. Wir sind es nicht gewöhnt, dass so viele Leute zuschauen. Mich persönlich hat es aber richtig gepusht“, so der Kärntner, der die Olympischen Spiele 2028 in Angriff nehmen möchte. „Der Weg nach Los Angeles ist hart, aber ich will es versuchen.“

Der Spiegelsaal wurde zur Darts-Arena

Flair wie auf großen internationalen Turniern genoss Staatsmeister Christian Gödl im Haus des Sports. Das Darts-Ass gewann das Finale gegen Alexander Lukic (15) nach 0:2-Rückstand noch 3:2. „Nach 0:2 begann ich zu zweifeln, habe aber mein Spiel durchgezogen. Als ich den vierten Satz gewonnen habe, spürte ich, dass das Momentum kippen könnte“, atmete Gödl auf.