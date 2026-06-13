Mit der Aufführung der Märchenoper Hänsel und Gretel gelang der Musikschule Spittal und allen Beteiligten ein Gesamtkunstwerk. Die musikalische Leitung übernahm im Rahmen des 13. Schlo(u)ssmusik Festivals Musikschuldirektor Hans Brunner, Theaterwagen-Prinzipalin Angelica Ladurner schuf eine Neufassung des Textes und fungierte als Regisseurin und Erzählerin. Die Zuhörer überzeugten das Orchester der Musikschule, die Camerata Porcia Spittal sowie der Kinderchor der Musikschule unter der Leitung von Sieglinde Steinacher und der Gesamtchor der 2ab der Musikmittelschule Seeboden unter Manuel Graf und Nina Feix.

Auf hohem künstlerischen Niveau agierten die Solosängerinnen und -sänger der Gesangsklasse Horst Hasslacher. Katharina Plank trat als Hänsel auf. Nina Feix und Sabine Markt spielten die Gretel, Sara Lagger den Sandmann und Michael Hasslacher den Vater. Karoline Troger und Christoph-Lukas Hagenauer vom Theaterwagen übernahmen die Sprecherrollen.

Die Musikschule Spittal führte die Märchenoper Hänsel und Gretel auf © Musikschule Spittal

Begeisterte Zuhörer waren neben vielen Familien mit Kindern Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, der zweite Landtagspräsident Christoph Staudacher, die Gemeinderäte Adi Lackner und Ina Rauter sowie Blasmusikverband-Ehrenobmann Rudi Egger.

Katharina Plank und Nina Feix als Hänsel und Gretel © Musikschule Spittal

Das Festival dauert noch bis Sonntag und bietet insgesamt Aufführungen, unter anderem gibt es am Sonntag, dem 14. Juni um 10 Uhr, im Schloss Porcia die Orchestermatinee mit der Jugendphilharmonie Innsbruck, den vereinigten Bläserklassen aus Obervellach, Lieserhofen, Spittal und Molzbichl sowie das Jugendblasorchester Molzbichl zu hören.