„Wir konnten Gäste aus ganz Europa bei uns begrüßen. Sie kamen aus Frankreich, Polen, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Amerika oder dem Libanon und wollten die Gießener Hütte als Ausgangspunkt für hochalpine Bergtouren auf die Hochalmspitze nutzen“, schildert Hüttenwirt Erwin Zuzak, der seine Gäste am 1. August ab 11 Uhr zu einer besonderen Eröffnungsfeier einladen möchte. Nach über 100 Jahren war die Stützpunkthütte in Malta, die sich auf 2215 Metern Höhe und im Besitz der Sektion Gießen-Oberhessen des Deutschen Alpenvereins (DAV) befindet, stark sanierungsbedürftig. Die Umbau- und Renovierungsarbeiten waren ein aufwändiges und zeitintensives Projekt, in das über zwei Millionen Euro flossen.

Dieses wird demnächst abgeschlossen – aktuell ist das Team mit den letzten „Feinarbeiten“ beschäftigt. „Elektrik, Wasser und diverse Installationen – wir sind auf der Zielgeraden. Wir warten noch auf einen Fliesenleger und einen Tischler, der den Küchenbereich fertigstellen wird. Das Restaurant soll bis Ende Juni fertig sein. Die Voraussetzung ist, dass kein Schnee mehr kommt“, sagt Zuzak.

Wintereinbruch im Mai

Die Wetterlage machte dem Team bereits Mitte Mai einen Strich durch die Rechnung, wie Klaus Ehgart, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Sektion Gießen, erklärt: „Es gab ab 1500 Metern einen Wintereinbruch mit Frost und Schnee. Wir waren zu optimistisch und haben den Weg zur Hütte bereits freiräumen lassen.“

Drei Schwerpunkte für die Sanierungsmaßnahmen

Die gesamte Bauphase dauerte rund ein Jahr und gliederte sich in drei Schwerpunkte. Die Brandschutzmaßnahmen umfassen unter anderem einen neuen Notausgang mit einem umgestalteten Treppenhaus samt Türen. Die Personalräume wurden modernisiert und um eigene Sanitäranlagen für die Mitarbeiter erweitert. Zudem wurde der in die Jahre gekommene Ausschank sowie die Küche in Angriff genommen, die unter anderem mit einer neuen Belüftungsanlage ausgestattet wurde. Die alten Stallungen wurden abgerissen. Weiters wurde eine neue Kläranlage gebaut.

80 Prozent der Kosten werden von der DAV Sektion München übernommen. Die Entscheidung, eine derart hohe Summe zu investieren, basierte auf dem Bestreben „die Hütte als Stützpunkt für Bergsteiger und Wanderer zu erhalten“. Knapp vor der Fertigstellung sind sich alle Beteiligten einig: „Aus der traditionsreichen alpinen Schutzhütte ist ein Haus entstanden, das den Anforderungen der Zukunft gerecht wird – nachhaltig und klimaneutral.“