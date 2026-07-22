Der SK Sturm hat die Ballsaison erfolgreich eröffnet. „Europacup daham“ stand in großen Lettern in der Nordkurve zu lesen. Und es war wieder einmal so ein legendärer Abend, den man im Stadion Graz-Liebenau so oft erleben durfte in den vergangenen Jahren. Die Arena erstrahlte hell, die neue Flutlichtanlage hat Kraft. Ebenso viel Kraft mussten die Grazer Spieler in der ersten Hälfte aufwenden, um sich gegen starke Schotten zu stemmen.

Es waren schöne Kombinationen dabei. Es waren auf dem ausgezeichneten Rasen aber auch einige Fehler dabei, die man auf der internationalen Bühne nicht zu oft machen sollte.

Diesmal sollten Fehlpässe und Stellungsfehler nicht bestraft werden. Vielmehr haben sich die Schwarz-Weißen nach der Pause mit schönen Toren belohnt. Herz, Leidenschaft, Einsatz und Spielfreude – die Grazer boten alle Zutaten, die ein Fußballspiel sehenswert machen. Sie siegten, weil sie in der schwierigen Phase des Spiels zueinander gestanden sind. Sie siegten, weil sie an sich und den Erfolg geglaubt haben.

Der erste Schritt in die richtige Richtung ist gemacht, im Rückspiel in einer Woche braucht es den zweiten mit gleich viel Leidenschaft.