„Eisenerz ist eine kleine Stadt. Alle sind freundlich und kennen sich, die Landschaft ist wunderschön. Wir lieben Eisenerz“, betonen Rebeka Szlovak-Szabo und ihr Mann Istvan Szlovak, die ursprünglich aus Ungarn stammen und vor drei Jahren in die Obersteiermark nach Eisenerz gezogen sind. Aber das reicht dem Ehepaar nicht: „Es gibt dort nicht so viel zu tun. Das wollen wir ändern.“

Mithilfe Künstlicher Intelligenz haben die 25-Jährige und der 31-Jährige eine Website erstellt, mit der man eine Art digitale Schnitzeljagd machen kann. „Man braucht keine App downloaden. Alles, was man braucht ist GPS und Internet“, so Szlovak-Szabo. In drei Sprachen – Deutsch, Englisch und Ungarisch – soll das Angebot vor allem Familien ansprechen, die in der Region Urlaub machen.

So zeigt die Website den Weg an © Hunor/KI

Rätsel mit 15 Checkpoints

In anderen Städten gebe es ein solches Angebot bereits, wissen die beiden. Ab nächster Woche wollen sie diesen virtuellen Rundgang auch in Eisenerz etablieren. Das Ehepaar hat sich auch eine virtuelle Figur überlegt, die die Spielerinnen und Spieler bei ihrem etwa zwei bis drei Kilometer langen Spaziergang am Handy begleiten wird. „Flint, ein Bergzwerg, fordert die Teilnehmenden bei jedem der 15 Checkpoints auf, ein Rätsel zu lösen. Erst wenn das Rätsel gelöst ist, darf man weitergehen“, sagt Szlovak-Szabo.

Das Wissen über Eisenerz soll erweitert werden © Hunor/KI

Bei den Rätselfragen geht es darum, mehr über Eisenerz und die Geschichte der Stadt zu lernen. Für eine Familie mit maximal sechs Personen kostet der Spaß 50 Euro und dauert rund ein bis zwei Stunden. Szlovak-Szabo und Szlovak planen aber auch zwei weitere Escape-Erlebnisse, einerseits für größere Gruppen bis maximal zwölf Personen und andererseits für Dating-Zwecke. Hier wird aber nicht der Bergzwerg Flint die Schnitzeljagd führen, sondern andere virtuelle Charaktere. Szlovak schwebt hier zum Beispiel ein Detektivspiel vor, doch das steht noch nicht ganz fest, wie er betont. Um das gemeinsame Erlebnis in den Vordergrund zu rücken, soll nicht jede Person in ihr eigenes Handy schauen, sondern zwei Personen sich auf ein mobiles Gerät konzentrieren.

Auch in anderen Städten geplant

Für den Namen der Website „Hunor“ hat sich das Ehepaar aufgrund der einfachen Aussprache entschieden, aber auch, weil für Besucherinnen und Besucher aus Ungarn sofort klar sei, dass es sich um ein ungarisches Angebot handle. Hunor beziehe sich auf eine ungarische Sage, bei der es um eine Jagd nach einem Wunderhirsch geht.

Immer mit dabei ist der Bergzwerg Flint © Hunor/KI

Das Ehepaar will Sehenswürdigkeiten der Stadt in das Spieleerlebnis miteinbeziehen und erhofft sich dadurch, dass Besucherinnen und Besucher eine längere Aufenthaltsdauer in Eisenerz haben. Aber die gebürtigen Ungaren wollen mit ihrem Spiel nicht nur in Eisenerz bleiben. „Wir können uns vorstellen, in Zukunft auch in Leoben ein Outdoor-Escape-Erlebnis zu entwickeln oder für weitere Orte in der Steiermark“, sagt Szlovak-Szabo, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer zwölfjährigen Stieftochter alles selbst ausprobiert. Potenzielle Einsatzbereiche sieht sie neben dem Tourismus auch in Unternehmen als Teambuilding-Angebot oder in Schulen.