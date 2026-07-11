Rechtzeitig zum Ferienbeginn beginnt auch die Sommersaison der Erzbergbahn. Und gleich zu Beginn der Saison haben sich die Verantwortlichen eine neue Idee überlegt: Da am ersten Feriensonntag, dem 12. Juli, der Hauly wegen des Dirtruns am Erzberg nicht fahren kann, wird die sonntägliche Fahrt der Museumsbahn mit Aktionen am Präbichl verbunden, wie auch der Name der Themenfahrt „Erzbergbahn und Präbichl-Action“ verrät.

Die Fahrt startet um 9.45 Uhr ab dem Bahnhof Vordernberg Markt wie gewohnt zum Bahnhof Erzberg. Auf der Rückfahrt wird am Präbichl ein rund dreistündiger Halt eingelegt, wo verschiedene Aktivitäten in Anspruch genommen werden können: Eine Fahrt mit dem Einser-Sessellift auf den Präbichl Polster und zur Polsterei. Mit dem Shuttlebus oder einer 20-minütigen Wanderung kann man beim nahegelegenen Präbichlerhof Mittagessen gehen. Man kann aber auch mit dem Mountain-Kart von Alpfox zirka fünf Kilometer lang fahren oder beim Adventure-Park im Hochseil-Klettergarten klettern.

Vom 19. Juli bis zum 6. September gibt es wieder die bewährten Planfahrten in Verbindung mit den Haulyrundfahrten vom Bahnhof Erzberg. Weitere Highlights sind auch heuer wieder die Verkostungsfahrten wie „Erzbergbahn trifft Weingenuss“, „Bier auf Schiene“ oder „Schnapsidee Erzbergbahn“. Für Junggebliebene gibt es wieder die „Zauberhafte Erzbergbahn“ und im Herbst wird das 135-jährige Jubiläum der Erzbergbahn gefeiert.