Aus der bekannten Turm Bar am Katschberg wurde jetzt die Apéro-Bar „Turm – La Tour“, in der Genuss neu definiert werden soll. Vor wenigen Tagen hat Markus Aichholzer, der in Spittal am Neuen Platz die Tagesbar „Purpur“ betreibt, eine Sommerbar am Dorfplatz eröffnet. Der gebürtige Rennweger, der bei Hotelier Wolfgang Hinteregger seine ersten gastronomischen Schritte wagte, ist sozusagen für ein paar Monate zu seinen Wurzeln zurückgekehrt: Verpächter der Bar ist nämlich Wolfgang Hinteregger. „Ich habe einige Zeit auf der Insel Sylt gearbeitet. Da habe ich diese Apéro-Kultur, wie sie in Frankreich und der Schweiz üblich ist, kennengelernt“, schildert Markus Aichholzer.

Er bietet täglich von 16 bis 22 Uhr ausgesuchte Weine glasweise an, die man mit kleinen Häppchen genießt. Der Kaffee kommt von der Illy-Rösterei aus Triest, bei Mineralwasser und Limonaden setzt der Gastronom auf das steirische Unternehmen Talheim. Aichholzer, der die Bar persönlich betreiben wird, geht aber nicht alleine auf den Katschberg: Sein Nachbar in Spittal, Khalid Al Bu-Daraj, der den Barbershop am Neuen Platz betreibt, hat in der Bar einen Friseurstuhl. „Nachdem Khalid viele Kunden aus dem Lungau hat, lag es nahe, dass er etwas näher an seine Klientel rückt“, schmunzelt Aichholzer. Über den Sommer und bis in den Herbst wird jeweils Samstag und Sonntag in der Apéro-Bar das Erscheinungsbild von großen und kleinen Männern verschönert – Anmeldung unter Telefon 0660-70 43 991 erforderlich. Markus Aichholzer erhofft sich dadurch eine Belebung, die sich auf beide Branchen positiv auswirken soll.