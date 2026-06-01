Ein Ruderboot als schwimmendes Sternerestaurant – das wird ab sofort im „Rouge Noir“ am Weißensee geboten. Das Menü beginnt nicht mehr am Tisch, sondern dort, wo sein Ursprung liegt – mitten am See, in einem Ruderboot. Mit „Rouge Noir – Die Odys“SEE“ macht Sternekoch Stefan Glantschnig den Weißensee ab sofort zur Quelle seiner Küche. Sein neues Konzept umfasst Fisch, der ausschließlich aus dem Weißensee kommt, begleitet jedoch von Produkten und Aromen aus aller Welt.

Auf Wunsch werden die ersten Happen des Menüs inklusive Champagner im Ruderboot mitten am See serviert. Damit wird das „Rouge Noir“ zum ersten schwimmenden Sternerestaurant der Welt. Auch während der weiteren zwölf Gänge behalten die Gäste den Weißensee stets im Blick. Beheimatet ist das „Rouge Noir“ nämlich im ersten Stock des Neusacherhofs direkt am Ufer des Weißensees mit Panoramafenster und spektakulärer Aussicht auf den See.

Reinankensülze raffiniert zubereitet © J_schmuecking

Weißensee-Fische wie Rotfeder, Seeforelle, Reinanke, Hecht und Saibling treffen hier auf ausgewählte Spitzenprodukte aus aller Welt, nicht als Gegensatz zur Region, sondern als ihre präzise Erweiterung. Dafür arbeitet Glantschnig eng mit dem einzigen Berufsfischer des Weißensees zusammen. Markus Limarutti selbst ist Teil der Inszenierung und gibt den Gästen an jedem Abend Einblick in sein Handwerk. „So können unsere Gäste den Weißensee mit allen Sinnen erleben, entdecken und am Ende auch schmecken“, sagt Glantschnig, der den Neusacherhof seit 2022 führt und zuvor in den besten Restaurants der Welt kochte. Geöffnet hat das „Rouge Noir“ bis 18. Oktober von Donnerstag bis Sonntag jeweils ab 18 Uhr auf Reservierung. Das Menü kostet 248 Euro.

So kommt im „Rouge Noir“ die Seeforelle auf den Tisch © J_schmuecking

Der 36-Jährige blickt schon jetzt auf eine Karriere voller Höhepunkte zurück: 2017 gewann er die „Jungen Wilden“ von Rolling Pin, von 2018 bis 2022 war er Souschef unter dem heutigen 3-Sterne-Koch Jan Hartwig. 2022 eröffnete Glantschnig den Neusacherhof als Boutique-Hotel mit 16 Zimmern direkt am Weißensee samt modernem Wirtshaus, 2024 folgte das Fine-Dine-Restaurant „Rouge Noir“ im ersten Stock seines Hotels.

Der Guide Michelin zeichnet das „Rouge Noir“ aktuell mit einem Michelin-Stern aus. In die Erfolgsgeschichte des Kärntner Spitzenkochs reihen sich weitere Top-Bewertungen ein. Jeweils 3 Gabeln im Falstaff Restaurant Guide für das „Rouge Noir“ und das Wirtshaus im Neusacherhof sowie 3 Hauben und 16,5 Punkte im Gault&Millau für das „Rouge Noir“ und 2 Hauben für das Wirtshaus.