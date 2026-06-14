Innerhalb kurzer Zeit wurden aus verschiedenen Supermärkten des Bezirks Voitsberg Mehlspeisen gestohlen. Einmal waren es Brandteigkrapfen, dann wieder diverse Mehlspeisen und zuletzt Proteinkuchen. Als die Polizei den Ladendieb ausfindig machte, fanden die Beamten eine unbeheizte Wohnung vor. Seit längerer Zeit bezieht der Mann keinen Strom, heizt nicht mehr – er bekommt aber auch keine Sozialhilfe. Jetzt sitzt er vor Gericht.

Die Richterin erkennt den Mann wieder. Wegen eines ähnlichen Delikts saß er vor einigen Monaten vor ihr auf der Anklagebank. „Was hat sich geändert?“, will sie wissen. „Ich bin sportlicher geworden“, sagt der Mann. „Aber Sie essen gerne Süßes.“ – „Schaut so aus, ja.“

Der Mann ist nicht erwerbstätig. „Warum beantragen Sie denn keine Sozialhilfe?“ – „Weil das nicht zu meinem Setup passt.“ – „Wie darf ich das verstehen?“ – „Ich habe eine Eigentumswohnung und lebe von Juwelen und Immobilien.“ Derzeit sei dieser Schmuck bei einem Juwelier in Graz, deshalb fehle wohl das Geld.

Psychose

Man kennt sich, die Richterin tastet sich vor. Schließlich stellt sich heraus, dass der Angeklagte akustische Halluzinationen habe, eine Nebenwirkung einer „drogeninduzierten Psychose“, wie er sagt. „Das wurde vor fast zehn Jahren beim LSF festgestellt. Die Psychose entstand durch Mischkonsum von Drogen, der außer Kontrolle geraten ist.“ – „Sind Sie derzeit in ärztlicher Behandlung?“ – „Nein, ich nehme auch keine Medikamente. Jetzt bin ich gesund.“ Nachsatz: „Es war zumindest schon schlechter.“ Familie habe er keine, die Eltern sind gestorben, „ich bekomme auch nur selten Besuch“.

Das Urteil

Es ist still im Saal. „Sie wissen aber, dass es nicht geht, Dinge ohne zu bezahlen mitzunehmen?“ – „Ist mir bewusst, dass das in diesem Land nicht geht.“ – „Wie bewältigen Sie Ihren Alltag?“ – „Es ist angedacht, meine zweite Eigentumswohnung zu verkaufen.“ Die Richterin seufzt. „Ich mache jetzt Folgendes: Ich werte den Ladendiebstahl als ,Entwendung‘, weil er aus der Not heraus geschehen ist. Sie werden aber eine Buße von 160 Euro bezahlen müssen.“ – „Das ist mir klar.“ Er werde die Schuld in Raten begleichen. Und das Geld dafür komme vom Schmuck, den er Stück für Stück verkaufen werde. Als er den Saal verlässt, bleibt ein leiser Zweifel.