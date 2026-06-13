Der Hafen Triest ist nicht nur für große Teile der heimischen Außenwirtschaft das maritime Tor zur Welt, sondern auch das Herz der Energieversorgung im Land: 90 Prozent des hier verarbeiteten Rohöls werden im Hafen Triest gelöscht und via TAL-Pipeline nach Schwechat gepumpt. Seit Jahresanfang hat der Hafen nach monatelanger Vakanz einen neuen Direktor: Marco Consalvo (59) ist gebürtiger Neapolitaner und führte zuvor den Flughafen Triest über zehn Jahre zu Passagierrekorden. Seit Jahresbeginn ist er Präsident der Hafenbehörde der Östlichen Adria. Neben riesigen Investitionsvorhaben beschäftigen ihn Krisen in Nah und Fern.

Vorweg zu den Investitionen: Mit gleich drei Großprojekten will Triest seine Rolle als führender Adria-Hafen stärken. Das Gelände der früheren Stahlfabrik Ferriera wird bis 2030 um 200 Millionen Euro zum zentralen Bahnknotenpunkt Servola ausgebaut. Gut die Hälfte der Züge in Friaul hätten den Hafen als Ziel. „Die Bahn ist unsere größte logistische Herausforderung“, so Consalvo zur Kleinen Zeitung. Um 315 Millionen Euro, finanziert mit öffentlichen und privaten Geldern, entsteht der neue Molo Ottavo (Pier VIII), das größte Infrastrukturprojekt des Hafens. Das neue Container- und Logistikterminal wird mit Beteiligung des Hamburger Hafens errichtet. Triest soll zu einem führenden Logistikknoten in Europa werden.

Ungarns neuer Zugang zum Meer

Und auch das Binnenland Ungarn erhält künftig einen direkten Zugang zum Meer: Rund 200 Millionen Euro fließen in das Projekt eines „ungarischen Terminals“ im Hafen Triest, das auf einem Gelände in Aquila/Noghere in der Nachbargemeinde Muggia entsteht. Der strategische maritime Umschlagplatz für Ungarn soll ab dem Jahr 2028 in Betrieb gehen.

Aber auch Österreich, Süddeutschland sowie der zentral- und osteuropäische Raum hängen an der Drehscheibe Triest. Doch hat sich die geopolitische Lage des Hafens deutlich verschlechtert: Wegen der Angriffe jemenitischer Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe meiden viele Reedereien die Route durch den Suezkanal und ziehen höhere Kosten für die längere Fahrt um Afrika teuren Versicherungen vor, dazu kommt noch die Sperre der Straße von Hormuz. „Durch den Suezkanal fahren nur mehr 40 Prozent der Schiffe gegenüber der Zeit vor der Krise“, so Consalvo, das bedroht die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens.

Container: Wachstum nach EInbruch

Doch damit nicht genug: 2025 endete die Allianz der Reederei-Giganten MSC und Maersk, Maersk nutzt nun verstärkt den Mitbewerber im nahen Koper. Das hatte erhebliche Folgen für den Containerumschlag in Triest, der 2025 um 20 Prozent eingebrochen ist. Doch in den vergangenen Monaten sei die Trendwende gelungen: „Ende des Jahres werden wir wieder auf das Container-Volumen von 2024 kommen“, meint Consalvo zuversichtlich.

Auch die wachsende Konkurrenz durch Koper und Rijeka beschäftigt Triest. Man sei zwar im Wettbewerb, sitze aber geografisch quasi im selben Boot: „Wir könnten viele Synergien finden, weil wir dieselben Zielmärkte und die gleiche Verbindungslogistik in die Märkte haben.“ Er plädiert daher für eine engere Kooperation, dies sei allerdings Aufgabe der drei Staaten Italien, Slowenien und Kroatien und nicht Thema der Hafenpräsidenten.

Kaum Interesse an Zollkorridor

Nahezu ohne Bedeutung scheint der vor mehr als drei Jahren mit hohen Erwartungen gestartete „Trockenhafen“ (Dry Port) in Fürnitz bei Villach zu sein. Mit dem Zollkorridor – der erste grenzüberschreitende in der EU – sollte ursprünglich der Hafen entlastet werden und Kärnten davon profitieren.

Allerdings wird er kaum genutzt. Das bestätigen die ÖBB: „Die Auslastung des Zollkorridors zwischen Triest und Villach/Fürnitz befindet sich weiter auf einem niedrigen Niveau“, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Eine Ursache dafür sei „die gedämpfte Entwicklung im Hafen Triest infolge geopolitischer Verwerfungen“. Unabhängig davon sieht man bei der ÖBB Rail Cargo Group weiterhin Potenzial: „Wir arbeiten laufend an der Optimierung des Angebots, um bei einer Erholung der Märkte entsprechend davon profitieren zu können.“