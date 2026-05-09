Die Firma Illy Caffè und das Schloss Miramare in Triest sind eng miteinander verbunden. Das Unternehmen darf mit staatlicher Erlaubnis das Schlosskaffeehaus „Caffè Massimiliano“ betreiben. In einer anderen Sache entschied der Staat hingegen gegen ein Projekt des Unternehmers Andrea Illy, Präsident der „illycaffè S.p.A“.

Der Firmenchef besitzt an der Küste des Triester Golfes in der Nähe des Schlosses im Ort Grignano ein Anwesen. Vor zwei Jahren bekam er es mit der Angst zu tun, als dort ein Unwetter mit meterhohen Wellen schwere Schäden anrichtete. Auch am Triester Stadtstrand mussten damals daraufhin einige Bäder teuer saniert werden, weil die Brandung die Steinküste unterspült hatte. Einige Felsen wurden ins Meer gerissen. Auch im Ort Muggia wütete das Unwetter, dort wurde die halbe Straße entlang des Meeres weggerissen.

Steinerner Schutzwall abgelehnt

Wegen der Bedrohung durch die Naturgewalten stellte Illy einen Antrag bei den Behörden, einen steinernen Schutzwall zum Schutz des Küstenbereiches vor seinem Besitz errichten zu können. Der direkte Meerzugang ist Staatseigentum. Zusätzlich gab es noch Anfragen an die Gemeinde, an die Region Friaul-Julisch Venetien, den Zoll, die Hafenbehörde und die Verwaltung öffentlicher Bauwerke. Die Verwaltung der öffentlichen Bauwerke war gegen das Projekt, weil es nicht nach Grignano passe, wie die italienische Tageszeitung „Il Piccolo“ berichtet. Auch die Region und der Staat äußerten sich negativ. Die Gemeinde verbot den Bau. Das war im März des vorigen Jahres.

Abteilungsleiterin schritt ein

Drei Monate später jedoch erschien eine Abteilungsleiterin der Gemeinde und verwandelte das „Nein“ der Behörden in ein „Ja“, in dem sie auf ein Recht pochte, das der Behörde Amtswege bei komplexen Entscheidungen erleichtert, indem sie von einem Amt zusammengefasst bearbeitet werden. Dabei fiel das Projekt gar nicht in den Kompetenzbereich der Abteilungsleiterin. Andere Abteilungsleiter waren baff. Es blieb beim „Nein“, bestätigt auch vom Verwaltungsgerichtshof. Illys Anwälte erhoben Einspruch.

Neues Projekt eingebracht

Jetzt gibt es ein Gerichtsurteil. Den Einsprüchen wurde nicht recht gegeben. Illy muss die Prozesskosten zweier Behörden in Höhe von insgesamt 6000 Euro übernehmen. Noch am Tag des Urteils brachte Illy ein neues Projekt ein, das seinen Besitz an der Küste schützen soll. Mit dem Ersuchen, alle Behörden aufs Neue , um ihre Entscheidungsfindungen zu bitten.