„Nach jeder Blutspende bekommt man per Post ein komplettes Blutbild, aus dem der gesundheitliche Zustand ersichtlich ist“, nennt Johannes Ofner (60) einen der wesentlichen Vorteile des Blutspendens. Der Mitarbeiter des Villacher Wirtschaftshofes weiß, wovon er spricht, denn er ist der „Blutspenderkönig“ Kärntens.

Auf 125 Spenden des Lebenssaftes kann er heute zurückblicken. Im Vorfeld des Weltblutspendetages am Sonntag erinnert er sich: „Meine erste Spende habe ich 1984 beim Militär in der Spittaler Kaserne abgegeben und dafür ein dienstfreies Wochenende bekommen. Seither ist das Blutspenden zu einem meiner Hobbys geworden, das ich alle acht Wochen ausgeübt habe.“ Leider sei, und das ist für ihn angesichts des aktuellen Blutkonserven-Mangels absolut unverständlich, vor etwa zwei Jahren die Blutspende-Möglichkeit für Männer und Frauen auf vier Mal pro Jahr reduziert worden.

„Spür man kaum“

Die Mitarbeiter des Kärntner Blutspendedienstes kennen den Fahrer des Magistrats Villach längst und empfangen ihn stets mit einem Lächeln. Für Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, jetzt doch einmal zum Blutspenden zu gehen, hat der Vater einer 30-jährigen Tochter gute Nachrichten: „Das Stechen der Nadel spürt man kaum, es tut überhaupt nicht weh. Nach vollzogener Spende werden Getränke und ein Imbiss gereicht, es gibt keinerlei Nachwehen.“

Deshalb hat der gelernte Automechaniker auch schon einige Freunde und Nachbarn dazu animiert, ihn zum Blutspenden zu begleiten und sich auch selbst „zur Ader zu lassen“. Er jedenfalls fühle sich „pudelwohl“ nach jeder Spende. Am meisten freut sich Johannes, wenn er per E-Mail die Nachricht bekommt: „Ihr Blut wurde einem Patienten verabreicht.“

Autos und Motorräder

Privat begeistert sich Johannes für getunte Autos und umgebaute Motorräder. An beiden schraubt der sportliche Wernberger gerne herum, wenn er nicht gerade auf den Bergen der Umgebung unterwegs ist – im Sommer mit dem Mountain-Bike und im Winter mit den Tourenskiern. Der heurige Sommerurlaub ist schon geplant. Mit Partnerin Gerlinde, Tochter Sarah mit René und Enkelin Emelin geht’s nach Mallorca.