Wenn die ersten Besucher durch die Gassen des Gailtaler Speckfestes schlendern und der traditionelle Anschnitt erfolgt, kann Anita Schluder aus Jenig in Hermagor erstmals durchatmen. Die Obmann-Stellvertreterin des Speckvereins gehört zu jenen Menschen, die lieber im Hintergrund wirken und dennoch unverzichtbar für das Gelingen des Festes sind. „Mit dem Anschnitt fällt die ganze Anspannung ab. Dann weiß man, dass alle da sind und alles geregelt ist“, sagt sie.

Seit dem Vorjahr bekleidet die gebürtige Nötscherin die Funktion im Speckverein. Die Familie ihres Mannes zählt zu den Gründungsmitgliedern, selbst ist sie vor zehn Jahren Schritt für Schritt in die Welt des Gailtaler Specks hineingewachsen. Heute kümmert sie sich um die Platzeinteilung, beantwortet Anfragen und ist für viele Teilnehmer erste Ansprechpartnerin. Besonders in den letzten beiden Wochen vor der Veranstaltung sei der organisatorische Aufwand groß.

Zwischen Familie, Hof und Speckfest

Dabei ist das Speckfest nur ein Teil ihres Alltags. Die 35-Jährige ist Mutter von drei Töchtern, Direktvermarkterin, Landwirtin und Vereinsfunktionärin zugleich. Die jüngste Tochter ist erst zwei Monate alt. „An manchen Tagen kann ich viel mithelfen, an anderen brauchen mich die Kinder mehr“, erzählt sie. Gemeinsam mit ihrem Mann Markus und den Schwiegereltern Ursula und Hans bewältigt sie die täglichen Aufgaben am Hof.

Gemeinsam mit ihrem Mann Markus sowie den Schwiegereltern Ursula und Hans bewirtschaftet Anita Schluder den Schluderhof in Jenig © Wild/AMA Genuss Region

Hinzu kommen Herausforderungen, die viele landwirtschaftliche Betriebe kennen. Vor allem die Kosten für zugekaufte Futtermittel seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Gleichzeitig stecke nach wie vor viel Arbeit und Zeit in jedem einzelnen Produkt. Der Alltag der Familie spielt sich am Schluderhof auf 1040 Metern Seehöhe ab. Dort werden Schweine, Milchkühe und Jungrinder gehalten. Während ihr Mann und ihr Schwiegervater die Verarbeitung übernehmen, kümmert sich Schluder vor allem um Vermarktung, Verkauf und Büroarbeit.

Mehr Miteinander als Konkurrenz

Besonderen Wert legt die Familie auf die Qualität ihrer Erzeugnisse. Für die Herstellung von Gailtaler Speck g.g.A. gelten genaue Vorgaben. Die Ferkel kommen mit weniger als 30 Kilogramm auf den Hof, Wachstum und Fütterung sind streng geregelt. „Es sind einige Auflagen, die wir erfüllen müssen“, sagt Schluder. Rund 70 Schweine werden jährlich verarbeitet. Daneben entstehen Spezialitäten wie Salami, Hauswürstel oder Verhackert. Auch Gailtaler Almkäse g.U. gehört zum Sortiment. Er wird aus der Milch jener Kühe hergestellt, die den Sommer auf der Rudnig Alm verbringen.

Obmann Johannes Smole und seine Stellvertreterin Anita Schluder bilden die Spitze des Speckvereins und organisieren gemeinsam das Gailtaler Speckfest © KK/Valentino Zippo

Was Schluder am Speckfest besonders schätzt, ist die Gemeinschaft unter den Speckbauern. „Wenn jemand etwas braucht, hilft man sich gegenseitig aus“, erzählt sie. Konkurrenzdenken sei kaum ein Thema. Jeder habe seine eigene Rezeptur und seine eigene Handschrift. Gerade deshalb sieht sie im Speckfest weit mehr als eine Genussveranstaltung. Es sei die Gelegenheit, den Besuchern zu zeigen, wie viel Arbeit hinter regionalen Produkten steckt. „Die Menschen sollen sehen, was wir Bauern das ganze Jahr über machen“, sagt sie.

Für die Zukunft des Gailtaler Speckfestes hat sie einen einfachen Wunsch: „Dass es weiterhin so gut läuft und wir es noch viele Jahre veranstalten können.“ Mit Menschen wie Schluder stehen die Chancen dafür gut.