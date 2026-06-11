Wenn Maja Hanuna über ihre Arbeit spricht, dann wird schnell klar: Für sie ist Medizin weit mehr als ein Beruf. Es ist eine Berufung. „Man muss immer das Beste aus sich herausholen, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben“, sagt die 33-jährige Köttmansdorferin – und lebt genau das vor.

Bereits mit 17 Jahren beginnt die junge Kärntner Slowenin ihr Medizin-Studium in Ljubljana, Forschungsaufenthalte in Afrika und den USA folgen. In Houston begegnet sie erstmals intensiv dem Thema Herzinsuffizienz – ein Schlüsselmoment. „Mich hat fasziniert, wie man schwerkranken Menschen zurück ins Leben helfen kann“, erinnert sie sich.

Nach ihrem Abschluss führt sie ihr Weg nach München. Sechs Jahre lang arbeitet sie dort als Ärztin, vertieft ihr Wissen rund um Herzinsuffizienz, Kunstherzen und Transplantationen und promoviert 2023 zum Thema mechanische Kreislaufunterstützung. Heute ist sie Assistenzärztin in Ausbildung zur Herzchirurgin in Leipzig – an einem der führenden Herzzentren Europas. Parallel arbeitet sie an ihrem PhD in Slowenien. „Man muss schlau bleiben“, sagt sie lächelnd. In der Herzchirurgie bedeute das, ständig am neuesten Stand zu sein, Studien zu kennen, sich weiterzubilden. „Nur so kann man Patienten wirklich das Beste bieten.“

Was sie antreibt, ist der Moment, wenn aus schwerer Krankheit wieder Leben wird. Wenn Menschen zurückfinden in einen Alltag, in Lebensqualität, in Glück. „Das bewegt mich“, sagt sie.

Zurück aus Kanada

Privat hat sie gelernt, was wirklich zählt: Familie. „Sie gibt mir Halt und Kraft.“ Zwischen dem Operationssaal, Forschungen und Studium findet sie daher ihren Ausgleich bei Besuchen daheim in Kärnten.

Im Juli geht es für ein Forschungsjahr nach Kanada, danach zurück nach Leipzig. Ihr Wunsch für die Zukunft? „Dass mein Leben so spannend bleibt wie bisher.“ Und ihre Arbeit im Bereich der Herzchirurgie und Herzinsuffizienz auf hohem Niveau fortzuführen.