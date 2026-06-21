„Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es einen Unterschied zwischen Palliativ bei Erwachsenen und Kindern gibt. Das Wort Palliativ ist noch immer so negativ behaftet. Mit dem Österreichischen Hospiz- und Palliativtag möchten wir zeigen, dass es in diesem Fall ein Umsorgen und ein langes Begleiten ist und sein kann. Palliativbetreuung bedeutet nicht immer gleich Sterben. Auch Kinder mit einem Handicap können vieles erreichen – wie einen Gipfel stürmen“, betont die Wolfsbergerin Elina Dal Maso, die bei „curaplus“ schwerkranke und beeinträchtigte Kinder begleitet.

Und dass sie einen Gipfel stürmen können, zeigten rund 30 Personen – Eltern, Geschwister, Kinder und Begleiter – erst kürzlich, als sie rund um besagten Tag auf den Gipfel der Koralpe wanderten. Große Unterstützung erhielten sie von der Bergrettung St. Andrä, denn nicht alle Kinder schafften den Weg selbst zum Gipfelkreuz. „Zuerst haben wir uns alle beim Parkplatz getroffen und sind bis zum Schutzhaus raufgefahren. Dort haben wir die meisten Autos stehen gelassen und diejenigen, die zu Fuß gehen konnten, sind bis zu den Kugeln und dem Gipfelkreuz marschiert“, berichtet Dal Maso. Einige Teilnehmer konnten mit den eigenen Autos bis zu den Kugeln rauffahren, andere wiederum wurden von der Bergrettung transportiert.

Die Zerbrechlichkeit des Lebens

„Kurz vor dem Gipfelkreuz wurden ein paar Kinder in speziellen Sesseln von der Bergrettung raufgetragen, die kleineren waren in der Rückentrage der Eltern. Das Wetter war einfach traumhaft. Wir haben an dem Tag immer wieder gesagt: ‚Wenn Engel reisen‘“, so Dal Maso. Für viele Kinder war es das erste Mal auf einem Gipfel. Ganz oben wurde vom Team eine besondere Geste vorbereitet: „Beim Gipfelkreuz haben wir Seifenblasen auf die Reise geschickt. Sie sind ein Zeichen der Schönheit, aber auch der Zerbrechlichkeit des Lebens“, betont die Lavanttalerin.

Mit dabei waren auch St. Andräs Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ) und der Wolfsberger Stadtrat Klaus Penz (SPÖ), der auch die Jause nach dem Gipfelsturm beim Schutzhaus gesponsert hat. „Wir haben ihnen eine Einladung geschickt und uns gefreut, dass sie diese wirklich angenommen haben. Das zeigt, dass wir am richtigen Weg sind, dass man uns sieht und dass es für richtig empfunden wird, was wir machen“, freut sich Dal Maso. Zum Abschluss wurde jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer eine Gipfelstürmermedaille überreicht. „Es war einfach ein wunderschöner Tag, den wir alle genossen haben. Wir haben gelacht, geratscht und einfach Zeit miteinander verbracht. Genau solche Ereignisse zeigen, wie unsere Arbeit auch aussehen kann“, betont Dal Maso.

Entlastung der Familien

Trotz positivem und liebevollem Zugang zu ihrer Arbeit gibt es auch Zeiten, die in ihrem Beruf als Betreuerin schwerkranker oder beeinträchtigter Kinder herausfordernd sind. Mit dem Hauptsitz in Moosburg, arbeitet „curaplus“ seit vielen Jahren unter anderem mit der KABEG, der mobilen Kinderkrankenpflege, Diakonie, Caritas Pflege, SeneCura sowie dem Roten Kreuz zusammen. Angeboten wird die Betreuung in ganz Kärnten in der Kinder- und Intensivpflege und das zu Hause. „Wir arbeiten mit wirklich schwerstkranken Kindern, die eine längere Betreuung brauchen, zusammen. Wir entlasten so die Familien, indem wir die Pflege für ein paar Stunden übernehmen. Zum Teil sind das Frühchen, die wir nachbetreuen, Kinder, die beatmet werden oder Schwerstbehinderte“, informiert Dal Maso, die in der Vergangenheit auch schon die krebskranke Lina Pirkner aus St. Andrä (wir berichteten) begleitete.

Elina Dal Maso aus Wolfsberg © KK/Privat

Wenn die Kinder das 25. Lebensjahr erreicht haben, hört die Betreuung im „Kinder-Setting“ auf. „‚curaplus‘ betreut aber auch Erwachsene, jedoch dann in einem anderen Rahmen“, erklärt Dal Maso. Sie betont jedoch, dass man in ihrer Betreuung auch wieder gesund werden kann: „Wenn wir ein Onkologie-Kind betreuen, besteht auch die Möglichkeit, dass es wieder gesund wird. Der Fokus liegt nicht auf dem, dass das Kind stirbt, sondern auf der Betreuung und der Begleitung. Egal ob das ‚Ziel‘ der Tod ist oder nicht.“ Meist wird „curaplus“ von den Familien kontaktiert oder über das Krankenhaus vermittelt. Gefördert wird die Betreuung vom Land Kärnten, wobei ein Selbstbehalt zu zahlen ist. „Nach einem Erstgespräch können wir dann besprechen, welche Hilfe benötigt wird“, informiert Dal Maso.

Emotional herausfordernder Beruf

Doch woher nimmt Dal Maso die Kraft, in einem doch eher emotional herausfordernden Beruf zu arbeiten? „Der Wunsch anderen zu helfen und sie zu pflegen war schon immer da. Die Kraft holt man aus den schönen Momenten. Man lernt sich mit der Familie über jede Kleinigkeit zu freuen. Sei es, dass es anfängt zu krabbeln oder das Sitzen erlernt wird. Genau dann merke ich, dass unser Beruf Sinn macht“, sagt Dal Maso, die ihre Ausbildung als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Schweiz abschloss, ehe sie der Liebe wegen ins Lavanttal kam.

Auch wenn es unfassbar schwer ist zu sehen, wenn ein Kind dann doch stirbt, holt die 47-Jährige auch aus solchen Momenten Kraft. „Wenn man bei einem sterbenden Kind eine gewisse Atmosphäre schaffen kann, dann merkt man auch dabei, dass Frieden und Ruhe einkehren kann. So schlimm dieser Moment auch ist“, versucht Dal Maso, die auch Kraft von ihrer Familie holt, diese Situation zu erklären.

Und auf die Aussage „wie schaffst du das nur, dass könnte ich nicht“, hat sie eine Antwort: „Ich denke mir bei vielen anderen Berufen, dass ich das nicht könnte. Jede Person ist anders. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass sich jeder ein gesundes Kind wünscht, ich aber durch meine Arbeit zeigen kann, dass auch ein Kind mit einer Beeinträchtigung genauso ein wertvolles Geschenk ist und ein ‚normales‘ Leben führen kann.“ Für die Lavanttalerin ist eine Sache glasklar: „Es gibt immer einen Weg. Ich habe nie daran gedacht, dass ich einmal aufhöre oder etwas nicht schaffe. Manchmal ist der Weg länger und komplizierter, aber es gibt ihn. Und das hat man auch mit unserem Gipfelsturm gesehen.“