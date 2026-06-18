Wie die Stadtgemeide St. Andrä berichtet, führt das Österreichische Bundesheer im Zeitraum von 22. Juni bis 26. Juni eine militärische Übung im Gemeindegebiet durch.

An der Übung nehmen etwa 30 Soldaten sowie 7 Räderfahrzeuge teil. Zudem sind der Einsatz von tief fliegenden militärischen Luftfahrzeugen sowie die Durchführung von Landungen im Übungsraum vorgesehen.

Die Bevölkerung wird um Kenntnisnahme und Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen während des Übungszeitraums gebeten. Zudem ist das Sammeln von Munition oder Munitionsteilen gefährlich. Sollten derartige Gegenstände aufgefunden werden, dürfen diese keinesfalls berührt werden. In diesem Fall ist unverzüglich die nächstgelegene Polizeiinspektion zu verständigen.