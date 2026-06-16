Während von der Austrian Power Grid (APG) einerseits der Lückenschluss in der 380-kV-Leitung zwischen Osttirol und dem Umspannwerk Obersielach in der Gemeinde Völkermarkt vorbereitet wird, – hier sind der Baustart für 2027 und die Fertigstellung für 2033/34 geplant – steht ein zweites großes Projekt im Bezirk unmittelbar vor seiner Umsetzung: Die Generalerneuerung der 110-kV-Jauntalleitung zwischen Schwabeck (Bezirk Wolfsberg) und dem Umspannwerk Obersielach. Die Bauvorbereitungen für den ersten von zwei Bauabschnitten haben bereits heuer im Frühjahr begonnen, der Baulagerplatz in Ruden und die mit Bauzaun abgesperrten Strommasten weisen darauf hin.

Baustart Mitte Juli

„Ab Mitte Juli bis November 2026 wird die Erneuerung im Bauabschnitt 1 zwischen dem Umspannwerk Schwabeck und Mast 38 erfolgen“, heißt es in einer Aussendung der APG. Dabei werden alle Komponenten der bestehenden 110-kV-Leitung, wie Maste, Fundamente und Beseilung auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Darüber hinaus erfolgt auch die Einschleifung in das Umspannwerk Bleiburg. Für Bauabschnitt 2 beginnen die Bauvorbereitungen ab Dezember 2026. Die Generalerneuerung im Abschnitt 2 inklusive Provisorien wird dann von April bis August 2027 erfolgen und reicht von Mast 38 bis zum Umspannwerk Obersielach.

Das Umspannwerk Obersielach ist ein Knotenpunkt im Netz der APG © Simone Jäger

Bestehende Leitung ist Anforderungen nicht mehr gewachsen

„Hintergrund der Generalerneuerung ist, dass die bestehende 110-kV-Leitung im Jauntal zum Teil bereits in den 1940er-Jahren errichtet wurde und daher sanierungsbedürftig ist. Die alte Leitung ist den zukünftigen energiewirtschaftlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen“, heißt es seitens der APG. Allein in der Region Lavanttal sind laut der APG bis 2030 zahlreiche Projekte im Bereich erneuerbare Energie geplant und die bestehende Leitung ist aktuell nicht für den Transport dieser Mengen an Strom ausgelegt. APG-Projektleiter Patrick Rupp zeigt sich mit dem bisherigen Projektverlauf und den Bauvorbereitungen sehr zufrieden: „Wir liegen genau im Zeitplan, und auch die Einrichtung und Vorbereitung unserer umfangreichen, komplexen Provisorien laufen nach Plan. Die Inbetriebnahme des ersten Provisoriums ist bereits für Juli 2026 geplant.“

Widerstand in der Bevölkerung

Als das Projekt Mitte 2024 bekannt wurde, regte sich teilweise Widerstand in der Bevölkerung, etwa in der Rudener Ortschaft Kleindiex, da die neuen Masten zwischen fünf und 15 Meter höher und um 1,7 Meter breiter werden und so das Landschaftsbild noch massiver beeinträchtigen würden. Zudem gehe man von einer zusätzlichen Belastung durch Elektrosmog aus. Bei einem Informationsabend in der Gemeinde Ruden im September 2025 sagte Bauleiter Harald Podgornik, dass dieser Höhenzuwachs notwendig sei, um sowohl die gesetzlichen Vorgaben für elektromagnetische Felder einzuhalten als auch die Durchfahrtshöhen für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu optimieren. „Damit stellen wir sicher, dass sich für Anrainer keine Verschlechterung der Situation ergibt“, betonte Podgornik damals.

Kostenpunkt: 70 Millionen Euro

Das Projekt wurde bereits im Frühling 2025 durch die zuständige Behörde – die Kärntner Landesregierung – per Bescheid genehmigt. Insgesamt umfasst die Generalerneuerung rund 19 Kilometer Trassenlänge und 76 Masten. Die Inbetriebnahme ist für 2028 geplant, das aktuelle Investitionsvolumen beträgt rund 70 Millionen Euro. Weitere Infos sind auf der Projektwebseite unter www.jauntalleitung.at zu finden.