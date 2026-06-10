145.593 Planstellen gibt es heuer im Bundesdienst, 2028 sollen 439 davon wegfallen. Das geht aus dem am Mittwoch gemeinsam mit dem Doppelbudget veröffentlichten Personalplan des Bundes für die kommenden beiden Jahre hervor.

Einzelne Stellen fallen in der Präsidentschaftskanzlei, in der Parlamentsdirektion und im Rechnungshof weg. Auch die meisten Ministerien müssen künftig mit etwas weniger Personal auskommen. So werden etwa im Gesundheits- und Sozialministerium von Korinna Schumann (SPÖ) 30 Planstellen gestrichen, im Wirtschaftsministerium von Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sind es 32, ebenso im Landwirtschafts- und Umweltministerium von Norbert Totschnig (ÖVP). Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) muss künftig auf 19 Planstellen verzichten.

Die in absoluten Zahlen größten Verluste sind für das Finanzministerium geplant: Mit einem Minus von 133 soll der Personalstand auf 11.952 Planstellen in der Finanzverwaltung sinken. Eine Reduktion um 130 auf 21.712 Stellen ist auch im Verteidigungsministerium von Klaudia Tanner (ÖVP) geplant, obwohl ihr Ressort zu den Gewinnern des Doppelbudgets zählt. Die Verteidigungsausgaben sollen von heute 4,76 Milliarden Euro auf 5,18 Milliarden Euro im Jahr 2028 ansteigen, frühere Planungen waren allerdings von einem noch größeren Plus ausgegangen.

Nur jede zweite Pensionierung soll nachbesetzt werden

Unverändert bleibt das Personal in den beiden größten Ressorts: Das Innenministerium, das unter anderem für Polizistinnen und Polizisten zuständig ist, behält 39.559 Planstellen, im Bildungsministerium sind weiterhin 47.188 Stellen einbudgetiert, unter anderem für Bundeslehrerinnen und -lehrer. Eine – unter anderem von Gerichten und Justizanstalten geforderte – Stellenaufstockung bleibt auch im Justizbereich aus.

Vergangene Woche hatte der für den öffentlichen Dienst zuständige Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) angekündigt, bis 2030 2000 Stellen im Bundesdienst einzusparen. In der Verwaltung soll nur jede zweite Pensionierung nachbesetzt werden, kompensieren soll das unter anderem ein vermehrter Einsatz von künstlicher Intelligenz.