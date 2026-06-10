Die Zinsen für die weiter steigenden Staatsschulden sind einer der stärksten Treiber bei den Ausgaben des Bundes. Schon 2025 mussten dafür 8,3 Milliarden Euro oder 1,6 Prozent des BIP aufgebracht werden. Bis 2031 steigt dieser Anteil auf 2,5 Prozent weiter massiv an, 2028 liegt deren Anteil bei 2 Prozent des BIP. Das geht aus dem aktuellen Budgetbericht hervor. Diese Entwicklung lässt die zur Verfügung stehenden Mittel für Bildung und Integration, Gesundheit und Pflege, Wirtschaftsstandort und Arbeitsmarkt oder Sicherheit sowie für budgetäre Krisenpuffer schrumpfen.

Ende Mai lag die Finanzschuld des Bundes bei 319 Mrd. Euro mit einer effektiven Verzinsung von 2,08 Prozent per annum. Zum Vergleich: Anfang 2022 lag die Finanzschuld bei 253,1 Mrd. Euro mit einer effektiven Verzinsung von 1,21 Prozent. Die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) managt die Schulden des Bundes und kümmert sich unter anderem um die Begebung der Bundesanleihen.

In der Phase der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank von der Finanzkrise Anfang der 2010er Jahre bis zum Ausbruch des Ukrainekriegs 2022 hat Österreich, wie alle anderen Staaten, stark profitiert. Die staatlichen Zinsausgaben lagen im Jahr 2010 noch bei 3 Prozent des BIP und sanken aufgrund der Niedrigzinsphase bis 2022 auf 0,9 Prozent.