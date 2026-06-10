Die Bundesregierung bringt mit dem Doppelbudget 2027/28 ihr zweites Sparbudget auf den Weg, Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) präsentierte am Mittwoch die Maßnahmen in seiner Budgetrede. Um das in den vergangenen Jahren aus dem Ruder gelaufene Budgetdefizit weiter einzudämmen und gewünschte Maßnahmen zu finanzieren, werden bis 2028 weitere 5 Milliarden Euro eingespart bzw. über zusätzliche Einnahmen lukriert. Betroffen von dem harten Konsolidierungspaket sind viele Gruppen. Ein Überblick:

Rund 2,5 Milliarden Euro beträgt die Netto-Konsolidierung, um das Budgetdefizit bis 2028 auf die von der EU erlaubten drei Prozent der Wirtschaftsleistung zu drücken. 1,5 Milliarden davon werden 2027 eingespart bzw. mehr eingenommen, im Folgejahr kommt eine weitere Milliarde dazu. Zusätzlich werden weitere 2,5 Milliarden in den kommenden zwei Jahren im Budget freigemacht, um sogenannte Offensivmaßnahmen – allein zwei Milliarden davon für die Senkung der Lohnnebenkosten ab 2028 - zu finanzieren.

Unternehmen und Banken

Einen großen Anteil der Konsolidierung tragen Unternehmen, dafür bekommen sie allerdings ab 2028 die seit langem geforderte Senkung der Lohnnebenkosten. Dafür wird wie angekündigt eine progressive Erhöhung der Körperschaftssteuer (KöSt) für Unternehmen mit Gewinnen über einer Million Euro eingeführt. Sie soll laut Budgetbericht ab 2028 200 Millionen Euro bringen, ursprünglich war von 300 Millionen Euro die Rede gewesen. Die Bankenabgabe wird verlängert, was 2027 und 2028 jeweils 300 Millionen Euro ins Budget spült. Die Öffnung des Online-Glücksspielmonopols soll 2027 20,3 Millionen und bis 2028 166 Millionen Euro bringen.

Auch die staatsnahen Betriebe werden neuerlich zur Kasse gebeten: ÖBAG und Verbund müssen 143 Millionen im kommenden Jahr und 160 Millionen im darauf folgenden an zusätzlichen Dividenden ausschütten, die Bundesforste jeweils 20 Millionen mehr. Die ÖBB-Infrastruktur AG muss ebenfalls einen zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag leisten – im ÖBB-Rahmenplan 2027-2032 werden 1,1 Milliarden gestrichen, weitere 500 Millionen bei Sonderinvestitionsprogrammen.

Beschäftigung Älterer wird unattraktiver

Gleich mehrere Begünstigungen für die Beschäftigung von älteren Arbeitnehmern werden gestrichen. So müssen Unternehmen ab 2028 für Dienstnehmer über 60 Jahren, Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) zahlen, was im Budget 500 Millionen einspart. Zudem sollen Dienstgeber für ältere Arbeitnehmer auch Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (AlV) bezahlen. Gemeinsam mit weiteren Maßnahmen bei Sozialversicherung und AlV soll das 142 Millionen 2027 und 166 Millionen 2028 bringen. Gespart wird außerdem bei den Eingliederungsbeihilfen für Arbeitgeber, die Langzeitarbeitslose oder ältere Arbeitssuchende einstellen (100 Mio. jährlich ab 2027). Die Regierung listet die Maßnahmen zwar als Beiträge der Unternehmen, vor allem letztere Maßnahme trifft aber natürlich indirekt vor allem die Arbeitnehmer bzw. Arbeitslosen. Doch nicht im Budgetentwurf findet sich die zunächst angekündigte Wiedereinführung des Partnereinkommens bei der Notstandshilfe. Nach massiver Kritik von Sozialorganisationen wurde diese Maßnahme gestrichen.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beschäftigte mit geringem Einkommen müssen künftig ebenso den vollen Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zahlen wie Besserverdiener. Bringen soll das 289 bzw. 379 Millionen in den kommenden beiden Jahren. Besserverdiener trifft dagegen die Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage, bis zu der Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. Dafür werden Mehreinnahmen von insgesamt 228,8 Millionen 2027 und 287,7 Millionen 2028 erwartet. Wie angekündigt entfällt außerdem die Steuerbefreiung für den Sachbezug für E-Firmen-Autos. Für Arbeitnehmer wird das Homeoffice-Pauschale gestrichen, für Selbstständige das Arbeitsplatzpauschale.

Familien

Bereits bekannt war auch, dass die einkommensunabhängigen Familienleistungen wie Familienbeihilfe, Mehrkindzuschlag, Kinderbetreuungsgeld und Schulstartgeld sowie der Kinderabsetzbetrag neuerlich nicht valorisiert werden. Zudem gibt es Änderungen beim Familienbonus. Voll ausschöpfen können den künftig nur mehr Familien mit kleinen Kindern. Bei Kindern über vier Jahren gilt das nur noch, wenn beide Eltern berufstätig sind.

Pensionisten

Insgesamt 559 Millionen an Einsparungen in den kommenden beiden Jahren kommen aus Pensionsanpassungen etwas unter der Inflationsrate. Eingespart werden dadurch 273 Millionen im kommenden Jahr, 286 Millionen in dem darauf. Für Bezieher sogenannter Luxuspensionen werden die Sicherungsbeiträge erhöht.

Bauern

Für die Bauern wird die Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen eingestellt (15 Millionen pro Jahr) und der Eigenbetrag in die Pensionsversicherung angehoben (13,7 bzw. 13 Millionen). Im Gegenzug winkt den Bauern bei den Offensivmaßnahmen die temporäre Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung 2027 und 2028 in Höhe von je 50 Mio. Euro.

Was wegfällt

Unter den zahlreichen weiteren Kürzungsmaßnahmen finden sich die bisher noch nicht bekannte Streichung der sogenannten „Geräte-Retter-Prämie“ und eine Verschiebung der Geräteinitiative zur Verteilung von Laptops an den Schulen um ein Jahr. Das heißt, die Schüler erhalten den kostenlosen bzw. kostengünstigen Laptop im übernächsten Schuljahr erst in der sechsten statt in der fünften Schulstufe. Eine Erhöhung der Geldstrafen für deutliche Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit sowie bei Anonymverfügungen soll im kommenden Jahr 29,9 Millionen Euro an Mehreinnahmen bringen. Relativ gering sind die Einsparungen bei der Politik. Die Nicht-Erhöhung der Parteienförderung soll die Ausgaben um fünf Millionen Euro senken.

Weitere Steuermaßnahmen

Weitgehend bekannt waren bereits eine Reihe von weiteren steuerlichen Maßnahmen: Ein neuerliches Steuerbetrugsbekämpfungspaket ist geplant, wobei die Erwartungen etwas redimensioniert wurden. Es soll bis 2028 70 Millionen Euro ins Budget spülen, ursprünglich waren 100 Millionen angekündigt. Eingeschränkt wird der Gewinnfreibetrag bei Wertpapieren, wodurch man sich 200 Millionen an Mehreinnahmen erhofft. Kuren werden künftig restriktiver finanziert, wodurch im kommenden Jahr 50 Mio., in dem darauf 75 Millionen eingespart werden sollen. Die Immobilienertragssteuer wird erhöht, die Alkoholsteuer soll ab 2027 um 30 Prozent steigen.

Weitere Offensivmaßnahmen

Neben der Lohnnebenkostensenkung und Agrardiesel-Vergütung werden im Doppelbudget wie angekündigt besondere Mittel für die Elementarpädagogik (130 bzw. 210 Millionen ) den Arbeitsmarkt (170 bzw. 100 Millionen ), den Pflegebereich (je 100 Millionen) und die Bekämpfung der Kinderarmut (60 bzw. 65 Millionen ) freigemacht.