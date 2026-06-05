Genau 20 Jahre ist es her, dass der damals 19-jährige Alexander Windbichler zwischen schriftlicher und mündlicher Matura das Gewerbeamt aufsuchte und eine Firma namens „Anexia“ anmeldete. Denn sein HTL-Maturaprojekt, der Betrieb eines DSL-Providers, nahm eine Dimension an, die die Gründung einer Firma nötig machte. Schon mit 16 Jahren hatte der gebürtige Villacher mit Lesachtaler Wurzeln gemeinsam mit 15 Schulkollegen „so eine Art Unternehmen“ gegründet: 65.000 User nutzten den Gratisspeicher von „Cybton“.

Windbichlers „Ur-Antrieb“

Die eine geniale Geschäftsidee gab es nie, meint Windbichler zum Jubiläum, dafür ein tiefes Verständnis für Technologie und den „Ur-Antrieb, einen Mehrwert mit Technologie für andere zu schaffen“. Und das konsequent: Als er den Präsenzdienst beim Bundesheer leistete, „kam jemand, der eine Video-Streaming-Plattform wollte. Da habe ich die mit einem Kollegen programmiert und das Portal gleich mitbetrieben.“ Sein erstes Rechenzentrum richtete er in einem Abstellkammerl beim Energieversorger Kelag in Klagenfurt ein – weil es dort Glasfaserkabel gibt. Heute sind es weltweit 100 Rechenzentren. Das erste Büro war 50 Quadratmeter klein: „Ich hatte immer Leute um mich, mit denen ich kompatibel war und gemeinsam etwas Cooles gebaut habe.“

Auch zwei Jahrzehnte später lehnt sich Windbichler, der als Gründer und Alleineigentümer über die Anexia Holding rund ein Dutzend Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitern steuert, nicht zurück. Im Gegenteil: „Gefühlt ist es heute gleich anstrengend wie damals“, sagt der 39-Jährige. Wohl eine Konsequenz seines Strebens als Unternehmer nach persönlichem Wachstum: „Mir geht es nicht ums Geld, das ist nur der Enabler (Wegbereiter, Anm.).“ Heute weiß er: Als Unternehmer gibt es keine Konstante, sondern nur den Weg nach oben oder unten: „Entweder schrumpfst du – oder du wächst.“

„Du musst den Blick öffnen“

Anexia wächst seit 20 Jahren. Dafür musste er als Unternehmer permanent Risiken eingehen. Das bleibt wohl auch in Zukunft so: „Es ändert sich gerade unglaublich viel. Selbst mir fällt die Geschwindigkeit schwer.“ Wie schaut die Firma der Zukunft aus – die Frage beschäftigt Windbichler besonders. Er geht heute davon aus, dass Anexia in zehn Jahren „ein völlig anderes Unternehmen“ sein wird: „Du musst den Blick öffnen. Wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten mit Technologie.“

Lange habe man die Größe und Bedeutung von Unternehmen an der Mitarbeiterzahl gemessen. Das ändert sich fundamental: „Jeder Mitarbeiter wird durch KI vielleicht zehnmal so gut und zehnmal so schnell werden wie heute“, wagt Windbichler eine Prognose. „Durch KI habe ich dann also 5000 Mitarbeiter.“ Tatsächlich bietet Anexia heute seinen Beschäftigten die Möglichkeit, KI-Modelle umfassend zu nutzen: „Wir wollen, dass unsere Leute die besten Modelle ausprobieren. KI gut zu verstehen ist die einzige Chance für White-Collar-Jobs (Beschäftigte in Büros, Anm.). Jede Person, die KI gut nutzt, hat die Möglichkeit, sich extrem schnell zu machen.“

KI als „riesiger Multiplikator“

Künstliche Intelligenz sei ein „riesiger Multiplikator“ für Arbeitskräfte. Sie werde aber auch „ganze Industrien auslöschen“, macht sich Windbichler nichts vor. Sie schreibt etwa Software – zum Beispiel für Marketing-Menschen, die bisher dafür Programmierer brauchten. Er stimme daher alle seine Mitarbeiter auf Veränderung ein, sagt Windbichler: „Wenn man ehrlich zu sich selbst ist: Keiner kann im Moment sagen, wo es hingeht. Wichtig ist es, nah am Kunden zu sein, um zu wissen, was diese brauchen.“

Welches Ziel er weiter verfolgen wird? „Wir wollen als Anexia eine Rolle bei der Infrastruktur für KI in Europa spielen – man wird weiterhin Energie, Rechenzentren und Clouds brauchen sowie Leute, die KI implementieren. Sicherheit wird ein noch viel größeres Thema werden.“ Folgerichtig baut Anexia den eigenen Kraftwerkspark – zwei Wasserkraftwerke und ein PV-Park – weiter aus. Das US-amerikanische Big-Tech-Oligopol werde früher oder später an Bedeutung verlieren, ist er überzeugt: „Es ist eine Gefahr – und es gibt genügend Alternativen. Wir Europäer werden sukzessive verstehen, dass wir zusammen sehr stark sind.“

Gratis-Zugang zu Top-KI

Ein enormes gesellschaftliches Problem sieht Windbichler in der fehlenden Demokratisierung von KI. „Warum können wir nicht einen Teil des Geldes, das in die Bildung fließt, dafür nutzen, Schülern die besten KI-Modelle der Welt und souveräne Infrastruktur zur Verfügung zu stellen?“ So wie den geförderten Schulskikurs oder Gratis-Laptops und -Tablets. Eine Investition, die sich sicher rechnen würde, ist der Anexia-Chef überzeugt. Und vielleicht als Fundament für die nächste Schülergeneration, die zur Matura Unternehmen gründet.