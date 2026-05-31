„Gestern haben wir an einem einzigen Tag über 100.000 Euro ARR hinzugewonnen. Das ist mehr als unser gesamter Umsatz vor zwölf Monaten. Über 60 Unternehmen weltweit sind innerhalb von 24 Stunden zu Kunden von fonio.ai geworden. Das fühlt sich geradezu unwirklich an.“

Erst am Freitag setzte Daniel Keinrath zum digitalen Jubel an. Auf dem Netzwerk LinkedIn ließ der Gründer des österreichischen Start-ups Fonio.ai tief ins aktuelle Geschäftsinnere blicken. Freilich geht ein solches Posting leichter von der Hand, wenn der eingangs zitierte ARR (Annual Recurring Revenue), also der jährlich wiederkehrende Umsatz, dermaßen stark ansteigt. Solch eine Zahl führt nämlich Beobachtende unweigerlich zum Schluss, dass wir es hier mit einem zurzeit heiß begehrten Geschäft zu tun haben.

Tatsächlich gilt Fonio.ai, 2024 von Daniel Keinrath und Matthias Gruber gegründet, dieser Tage als eines der meistbesprochenen Start-ups Österreichs. Dessen grundsätzliche Geschäftsidee? Ein KI-gestützter Telefonassistent, der Unternehmen eine „durchgängige Erreichbarkeit und die automatisierte Bearbeitung von Anrufen“ ermöglichen soll.

Schon Ende 2025 war vom „Marktführer für KI-Kundenkommunikation im deutschsprachigen Raum“ die Rede. Heuer zog das Start-up die Expansion noch einmal an und wagte etwa den Markteintritt in Frankreich. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht, wie auch Daniel Keinrath schnell wissen lässt: „Wir besetzen derzeit mehr als 30 Stellen. Für jede Empfehlung, die zu einer Einstellung führt, gibt es 10.000 Euro.“

Zurzeit setzt sich das Fonio-Team aus 40 Personen zusammen, das sich um mehr als 7000 Kunden in neun Märkten kümmert. Darunter Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Polen, Brasilien sowie seit Kurzem Großbritannien und die USA.

Zurzeit 40 Personen: Das Fonio-Team wächst rasant © Fonio.ai

Die adressierten Branchen reichen von Gesundheitsberufen und Anwaltskanzleien bis hin zu Einzelhändlern, Immobilienmaklern und selbst Behörden. Erst im Dezember sammelte Fonio.ai bei Investoren drei Millionen Euro ein, eine weitere Finanzierungsrunde könnte bald spruchreif werden.

„600 bis 700 KI-Artikel pro Woche“

Generell nehmen Anwendungen, die auf Formen von Sprach-KI setzen, massiv an Bedeutung zu. Hat sich Künstliche Intelligenz bei Transkriptionen oder Live-Übersetzungen längst bewährt, bewegt sich die Szenerie vermehrt in Richtung Echtzeit-Sprachagenten. Technologisch dreht sich dabei alles um das bewährte Trio Spracherkennung, Sprachverarbeitung und Sprachausgabe. Für jede dieser Disziplinen tüfteln Unternehmen wie Google, OpenAI, ElevenLabs, Microsoft oder Amazon an maßgeschneiderten Anwendungen.

Auf das Modell, gesprochene Sprache mit maschineller Technologie zu verstehen, zu verarbeiten und zu erzeugen, setzt mittlerweile auch die digitale Fußballplattform Ligaportal, an der die Styria Media Group die Anteilsmehrheit hält. „Im Jänner 2025 haben wir mit der Entwicklung begonnen“, erzählt Ligaportal-Gründer Thomas Arnitz. Vor knapp drei Monaten schließlich rollte man die Anwendung, eine hauseigene „Voice-KI-Lösung“, österreichweit aus. „Wir veröffentlichen zurzeit pro Woche zwischen 600 und 700 KI-generierte Artikel mit Originalzitaten“, erzählt Arnitz.

Forciert Voice-KI: Ligaportal-Gründer Thomas Arnitz © Stefan Pajman

Wie der konkrete Ablauf aussieht? Wird ein Liveticker von einem Fußballspiel beendet, werden anschließend die „nüchternen“ ÖFB-Daten – Aufstellungen, Torschützen, gelbe und rote Karten – importiert und der KI gefüttert. Darauf folgt der sprachliche Austausch. Per WhatsApp wird mit dem Trainer ein Termin und eine von zwölf Sprachen für das Telefonat ausgemacht. Zum gewählten Zeitpunkt ruft die KI automatisch an, es beginnt die „Echtzeit-Schleife“, wie sie Arnitz nennt.

Die KI soll „Fragen stellen und auf Antworten reagieren“, heißt es bei Ligaportal. Im Hintergrund wird Text zu Sprache und Sprache wieder zu Text umgewandelt und von einem Sprachmodell (LLM) interpretiert. Nach dem Ende des Telefonats wird dieses noch einmal transkribiert und – gepaart mit den Spieldaten – zu einem Text formatiert. Schlussendlich bekommt der interviewte Trainer einen Link zur Überprüfung der verwendeten Zitate, bevor Ligaportal-Beschäftigte die finale Abnahme der Geschichte vornehmen, wie Arnitz schildert. Danach wird sie online gestellt.