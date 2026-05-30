Die aktuellen Verschiebungen in der Geopolitik betreffen auch die digitale Infrastruktur – einen Bereich, in dem Europa im internationalen Vergleich deutlich ins Hintertreffen geraten ist. Eine Analyse der Situation und Wege aus der Abhängigkeit von globalen Internet-Riesen sei Gebot der Stunde, darüber herrschte Einigkeit unter den Teilnehmern am Forum des Verbands der österreichischen Internetwirtschaft ISPA zu „Europas digitaler Unabhängigkeit“ in Wien.

Angesichts der steigenden Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) müsse Europa hier einen Kraftakt unternehmen, vergleichbar dem Engagement für die Ukraine. Andernfalls drohe ein Rückschritt, warnt ISPA-Generalsekretär Stefan Ebenberger. Für ihn steht Europa digital „an einem Scheideweg zwischen globalem Wettbewerb und europäischer Eigenständigkeit“. Europa müsse den Spagat schaffen und die Souveränität stärken, ohne sich abzuschotten „und Innovation ermöglichen ohne Vertrauen und Datenschutz zu schwächen“.

Rechtsrahmen vereinfachen

Ein wichtiger Baustein in diese Richtung ist ein Bündel von Gesetzesmaßnahmen, mit denen die EU ihre bestehenden Gesetze für den digitalen Bereich einheitlicher und einfacher gestalten will. Zwei Gesetzesbündel sollen hier Abhilfe schaffen, der so genannte „KI Omnibus“ und der „Daten-Omnibus“. Die Bezeichnung Omnibus – lateinisch „für alle“ - drückt aus, dass diese Bestimmungen auf viele andere Gesetze Auswirkungen haben. Ziel ist eine Vereinfachung und Vereinheitlichung, um Europa digital wettbewerbsfähiger zu machen.

Änderungen soll es unter anderem bei den Fristen der bestehenden KI-Verordnung oder bei der Definition personenbezogener Daten in der Datenschutz-Grundverordnung DSGVO geben. Während beim Teil zur Künstlichen Intelligenz breite Einigkeit herrsche, lägen die Positionen um den komplexeren Daten-Omnibus deutlich weiter auseinander, berichtet Anna Ströbele Romero, freie EU-Tech-Korrespondentin aus Brüssel. Auch sie sieht Europa vor der Entscheidung zwischen Datenschutz und dem Aufbau einer europäischen KI. Denn „ohne Datennutzung wird es keine europäische KI geben“. Gespräche laufen, geplant ist ein Abschluss noch in diesem Jahr.

„Eine politische Notwendigkeit“

„Digitale Souveränität ist eine politische Notwendigkeit“, sagt Georg Hahn, Generalsekretär der Interessengemeinschaft ossbig.at, in der sich IT-Manager aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung zusammengeschlossen haben. Europas Abhängigkeit von außereuropäischen Tech-Konzernen habe „ein kritisches Ausmaß längst überschritten“. Das berge geo- und wirtschaftspolitische Risiken ebenso wie gesellschaftliche und regulatorische. So etwa fließe Wertschöpfung aus Europa ab oder der demokratische Diskurs werde fremdgesteuert.

Einen Grund dafür, wie Europa so ins Hintertreffen geraten konnte, sieht Hahn in der Tatsache, dass digitale Basisinfrastruktur nicht definiert sei – anders als etwa das Straßen- oder Schienennetz oder die Versorgung mit Strom und anderen Energiequellen. Schrittweise hätten sich digitale Netzwerke etabliert und seien bis heute zu einem unverzichtbaren Bestandteil des täglichen Lebens geworden. „Hier wurde ein Kipppunkt überschritten, die Entwicklung ist nicht mehr umkehrbar“, sagt Hahn.

Was zunächst als Ergänzung und Arbeitsvereinfachung eingeführt wurde, habe sich über Netzwerke zur digitalen Daseinsvorsorge entwickelt. „Das ist aber keine marktwirtschaftliche Aufgabe“, sagt Hahn. Als Beispiel nennt er die Cloud-Infrastruktur. Hier biete etwa Microsoft kein Marktprodukt mehr an, sondern stelle ein gesamtes Ökosystem bereit. Letztlich gehe es hier um kritische Infrastruktur – „oder um digitale Daseinsvorsorge“, die in jedem Fall zu schützen sei, unterstreicht Hahn.

Open-Source-Software als Alternative

Weil das keine marktwirtschaftlichen Aufgaben seien, plädiert der Experte für Open-Source-Systeme. Ein Merkmal solcher Produkte sei, dass sie als Gemeingüter konzipiert seien und nicht die gesamte Technologie in den Händen eines Konzerns bündelten. „Das ist Demokratie auf digital umgelegt“, sagt Hahn. Die Verbreitung von Open Source – also Software mit öffentlich nutzbarem Quelltext - ist ein erklärtes Ziel der Interessengemeinschaft ossbig.at, die sich als „Wegbereiter digitaler Selbstbestimmung“ versteht.

Der auf IT-Recht spezialisierte Anwalt Axel Anderl, Partner bei Dorda Rechtsanwälte in Wien, kritisiert „halbherzige und unzureichende Versuche“ der EU, am bestehenden Ungleichgewicht etwas zu ändern. So sei die im November 2025 vorgestellte „digitale Omnibus-Verordnung“ bei weitem nicht ausreichend. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Anderl. Konkrete Maßnahmen wie die Erstreckung von Fristen würden „einen großen Bauchfleck der EU demaskieren“. Zuerst mache man als Vorreiter eine Regulierung in einem Bereich, in dem Europa kaum eigene Industrie habe. Dann halte man sich nicht an die eigenen zeitlichen Vorgaben. Das Vorgehen gegen Pornografie-Apps in der KI sei „aktionistisch – da gab es bereits auf Basis des Persönlichkeitsschutzes passende Hebel“.

Kritik an „unzureichenden“ EU-Maßnahmen

Schlimmer sei aber das Missverhältnis beim Datenschutz: Während in den USA ein viel niedrigeres Niveau herrscht, „knebeln wir unsere eigenen Unternehmen mit der Datenschutz-Grundverordnung und schauen beim Ungleichgewicht beim Datentransfer in die USA weg“, kritisiert er. Das sei ein echter Wettbewerbsnachteil. Hier bedürfe es einer Angleichung des Niveaus. In Summe stelle sich die Frage, ob die EU ernsthaft das erklärte Ziel der digitalen Souveränität Europas anstrebe – oder ob es sich nur um Lippenbekenntnis handle.

In Österreich komme noch „ein Drama um verspätete Umsetzungen von EU-Richtlinien, oft wegen politischem Streit um Behördenzuständigkeiten“ dazu, moniert Anderl. Manche Unternehmen seien schwer verunsichert, sie wüssten nicht, ob und wann Regelungen tatsächlich in Kraft treten und wie sie vollzogen werden. Das schränke die Wettbewerbsfähigkeit ein – die aber sei eine unabdingbare Voraussetzung für die angestrebte digitale Souveränität Europas, sagt Anderl. Um hier nicht den globalen Anschluss zu verlieren, brauche Europa starke Impulse, etwa mehr eigene Data Center.

Hochrisiko-Anbieter ausschließen

Um digital weniger verwundbar zu werden, will Brüssel mit dem Cybersecurity Act 2 so genannte „Hochrisiko-Anbieter“ aus der kritischen Infrastruktur ausschließen. Insbesondere die Telekom-Infrastruktur ist das Rückgrat des Internets. ISPA-Generalsekretär Ebenberger begrüßt die Sicherung kritischer Infrastrukturen als zentral. Er warnt aber vor einseitigen Markteingriffen, die das Gegenteil von Resilienz bewirken könnten. Denn „Sicherheit entsteht nicht durch Herkunftsentscheidungen, sondern durch technische Kompetenz, Diversität und Transparenz.“

Die EU ist auch dabei, den Stellenwert der ENISA, der EU-Agentur für Cybersicherheit, aufzuwerten. Hier zeigte sich, dass die Risiken keineswegs gleich verteilt sind. So würden 30 Prozent der Sicherheitsschwachstellen von 10 Prozent der Hersteller stammen, sagt Stephanie Jakoubi, Vorsitzende der Cyber Sicherheit Plattform (CSP). Über die ENISA mit Sitz in Athen bemüht sich die EU, auch die Maßnahmen zur Cybersicherheit in der EU zu vereinheitlichen.