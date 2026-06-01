Mit einem neuen Zentralprozessor für handelsübliche PCs greift Nvidia die bisherigen Platzhirsche Intel und AMD an. Jensen Huang, der Chef des weltgrößten Halbleiterkonzerns, stellte am Montag den Chip für Rechner mit dem Betriebssystem „Windows“ von Microsoft bei einem Auftritt anlässlich der Messe Computex in Taiwan vor.

Der „RTX Spark“ sei darauf ausgelegt, möglichst viele KI-Berechnungen direkt auf dem PC auszuführen, statt sie in die Cloud auszulagern. Er sei gemeinsam mit dem taiwanischen Chip-Entwickler MediaTek konzipiert worden und ab Herbst erhältlich.

KI-Agenten sollen „die zentrale Rolle“ spielen

„Der RTX Spark soll den traditionellen, App-zentrierten PC in einen Rechner verwandeln, bei dem KI-Agenten die zentrale Rolle spielen“, sagte Neil Shah, Mitbegründer des Research-Hauses Counterpoint. „Dies wird für den PC-Bereich der ‚RTX-Spark‘-Moment sein, so wie es zuvor das iPhone, ChatGPT oder DeepSeek waren.“ Intel und AMD haben bereits Chips im Angebot, die für KI-Anwendungen optimiert sind. Qualcomm ist seit einiger Zeit ebenfalls in diesem Markt aktiv. Nvidia belieferte den PC-Markt bisher mit Grafikprozessoren.