Während das Drama um den in dänischen Gewässern verendete Buckelwal „Timmy“ noch immer für große Aufmerksamkeit sorgt, macht man in Frankreich mit angespülten Großtieren ganz offensichtlich kurzen Prozess. Wie französische Medien berichten, wurde am Freitagabend ein Finnwal-Weibchen lebend vor der Küste von Rivedoux-Plage an der Ostspitze der Insel Ré an der französischen Atlantikküste gesichtet. Nur kurze Zeit später strandete das Tier jedoch und verendete. Eine Rettung war laut Experten nicht mehr möglich.

Finnwale gehören zu den zweitgrößten Walarten der Welt. So maß auch der Kadaver stolze zehn Meter und wog zwölf Tonnen. Warum der Wal starb, ist unklar. Um die Todesursache zu klären, soll der Finnwal obduziert werden. Dafür wurde kurzer Prozess gemacht: Schon am Samstag wurde der Kadaver mit Hilfe eines Krans aus dem Wasser gehoben, auf einen Lkw geladen und abtransportiert. Verantwortlich dafür waren unter anderem der örtliche Koordinator des nationalen Strandungsnetzwerks sowie die zuständige Präfektur Charente-Maritime.

Sehr seltene Strandung eines Finnwals

Der tote Meeressäuger zog viele Schaulustige an. Laut französischen Medien ist dies erst die dritte Strandung eines Exemplars dieser Art auf der Île de Ré, nach dem ersten Fall im Jahr 1920 und einem weiteren im Jahr 2017.