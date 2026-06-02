„Wir Direktoren haben uns einmal getroffen und da ist der Begriff ‚Bildungspartnerschaft‘ entstanden“, blickt Gerlinde Zergoi-Wagner, ihres Zeichens Direktorin der HLW St. Veit International, zurück. Es waren die Anfänge einer „kärntenweit einzigartigen“ Kooperation: Der Zusammenschluss aller St. Veiter Schulen mit der Zielsetzung, die Bildungslandschaft in der Herzogstadt gemeinsam zu gestalten und so das „optimale Bildungsangebot für jedes St. Veiter Kind bereitzustellen“. Das betrifft die Volksschule St. Veit, die Volksschule Hörzendorf, die Mittelschule St. Veit, das Gymnasium St. Veit, die HLW St. Veit, die Fachberufsschule St. Veit sowie den Kelag Ausbildungscampus.

Am Dienstagvormittag wurde diese Initiative mit einem gemeinsamen Aktionstag gefeiert. „Heuer liegt unser Schwerpunkt auf MINT (Anm.: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik)“, weiß Zergoi-Wagner. „Wir möchten aber jedes Jahr einen neuen, gemeinsamen Schwerpunkt festlegen und in diesem Rahmen gemeinsam Projekte ausarbeiten.“ Dabei gehe es auch darum, die gemeinsame Infrastruktur zu nützen, aber auch dafür zu sorgen, dass die Schüler die verschiedenen Bildungsangebote kennenlernen. Hannes Wolf, Direktor des St. Veiter Gymnasiums, ergänzt: „Beispielsweise haben Volksschulen die Möglichkeit, bei uns einen Chemie-Workshop zu absolvieren.“

Video: Andreas Hoi

„Schulen sind integriert“

Der Aktionstag wurde musikalisch umrahmt von den Kindern der Volksschule St. Veit. Zahlreiche Ehrengäste fanden den Weg in die Outdoorklasse der Fachberufsschule St. Veit, so auch Bildungsdirektorin Isabella Penz: „Für Kärnten ist so eine Partnerschaft einzigartig. Man muss den Schülerinnen und Schülern das Thema MINT näherbringen. Wenn man hier früh anfängt, ergeben sich tolle berufliche Möglichkeiten.“

Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) betont: „So eine Schulpartnerschaft ist nur möglich, wenn alle Schulen aktiv sind. Unsere Bildungseinrichtungen gehen hinaus und integrieren sich in die Gesellschaft. Uns als Stadt macht das stolz.“

Viele Ehrengäste waren vor Ort © Andreas Hoi

Mehrere Stationen

Im Anschluss an den Festakt haben alle Schulen eine Station vorbereitet, die die Kinder und Jugendlichen absolvieren konnten. Die Mittelschule St. Veit kümmerte sich zum Beispiel um das Thema Recycling, bei der HLW hat man sich mit den Sinnen beschäftigt und gezeigt, wie man sie durch relativ einfache Mittel austricksen kann.